La Nasa lance depuis la Floride le nouveau et puissant télescope spatial Roman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le télescope a été lancé depuis Cap Canaveral, en Floride

* Le nouvel observatoire spatial phare de la Nasa succède à Webb et à Hubble

* Roman offre une vue panoramique de l'espace et des vitesses de balayage élevées

* Le télescope a été lancé à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX

par Joey Roulette et Will Dunham

Le nouvel observatoire astronomique phare de la Nasa a été lancé dans l’espace depuis la Floride dimanche, avec pour mission d’élucider certains des plus grands mystères de l’astrophysique et de la cosmologie.

Le télescope spatial Nancy Grace Roman , un projet d’environ 4 milliards de dollars, a été propulsé depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX SPCX.O .

Ce télescope est conçu pour étudier des énigmes cosmiques telles que l’énergie noire et la matière noire , tout en testant la gravité à très grande échelle et en recherchant des exoplanètes , comme on appelle les planètes situées au-delà de notre système solaire.

Des inquiétudes météorologiques avaient été exprimées avant le lancement, mais la fusée a propulsé le télescope dans l’espace sous un ciel bleu parsemé de quelques nuages épars.

Roman voyagera dans l’espace vers un point orbital appelé « point de Lagrange 2 », situé à environ un million de miles (1,6 million de km) de la Terre. Sa mission est prévue pour cinq ans, bien que l’agence spatiale américaine ait indiqué que le télescope pourrait disposer de suffisamment de carburant pour cinq années supplémentaires.

Roman s’appuiera sur les capacités d’autres observatoires en orbite, tels que le télescope spatial James Webb , lancé en 2021, et le télescope spatial Hubble , lancé en 1990.

« Ce sera comme si Hubble et James Webb jetaient un œil sur l’univers à travers le trou d’une serrure, tandis que Nancy Grace Roman enfoncerait la porte », a déclaré samedi aux journalistes Nicola Fox, directrice de la Direction des missions scientifiques de la Nasa.

« Roman possède globalement la même sensibilité et la même netteté de vision que Hubble, mais nous balayons le ciel beaucoup plus rapidement », a expliqué Julie McEnery, scientifique en chef du projet Roman au Centre de vol spatial Goddard de la Nasa, dans le Maryland, lors d’une conférence de presse en juillet.

Mme McEnery a précisé qu’un mois d’observations de Roman permettait de balayer l’intégralité de notre galaxie.

« Un mois d’observations pour balayer notre Voie lactée prendrait environ un siècle avec Hubble », a précisé Mme McEnery.

OBJECTIFS GRAND ANGLE ET ZOOM

Webb a permis d’acquérir une nouvelle compréhension de l’histoire primitive de l’univers, en révélant notamment que les galaxies primordiales se sont formées plus tôt et étaient plus grandes qu’on ne le pensait auparavant. Webb est capable d’observer sur de vastes distances et de remonter loin dans le temps, en raison du temps que met la lumière à se propager.

Roman, quant à lui, est capable de prendre des vues panoramiques. La Nasa compare Roman à un objectif grand angle et Webb à un zoom.

« Webb est conçu pour explorer l’univers en profondeur et avec une sensibilité exceptionnelle, ce qui nous permet de découvrir des phénomènes rares dans l’univers primitif », a déclaré Mme McEnery, tandis que Roman offre « une vision d’ensemble qui complète les observations en profondeur fournies par Webb ».

Roman contribuera à la compréhension de deux composantes cosmiques mystérieuses — l’énergie noire et la matière noire — en créant la carte 3D la plus complète de l’univers à ce jour. Son relevé principal, dont la réalisation prendra plus d’un an, couvrira plus de deux milliards de galaxies.

Le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d’années, a donné naissance à l’univers, qui n’a cessé de s’étendre depuis lors. En 1998, les scientifiques ont révélé que cette expansion s’accélérait en réalité , une force invisible appelée énergie noire étant avancée comme cause hypothétique.

L'univers est composé de matière ordinaire — étoiles, planètes, gaz, poussière et tout ce qui nous est familier sur Terre — ainsi que de matière noire et d'énergie noire. La matière ordinaire représente peut-être 5 % de l'univers. La matière noire, dont on connaît l'existence grâce à ses effets gravitationnels sur les galaxies et les étoiles, pourrait représenter environ 27 %. L'énergie noire pourrait représenter environ 68 %.

Selon la Nasa, l’utilisation de Roman pour mesurer l’attraction de la matière noire et la répulsion de l’énergie noire à travers l’univers permettra aux scientifiques de se rapprocher plus que jamais de la résolution de ces deux mystères.

Roman mènera également l’une des recherches les plus exhaustives jamais menées sur les exoplanètes. Il devrait en découvrir des milliers et fournir le premier recensement statistique des systèmes planétaires similaires au nôtre.

« L’un des aspects les plus passionnants de Roman réside dans son potentiel de découverte. Historiquement, les grands observatoires astronomiques ont souvent réalisé leurs percées les plus importantes dans des domaines que les scientifiques n’avaient pas anticipés avant le lancement », a déclaré à Reuters le cosmologiste Mustapha Ishak, de l’université du Texas à Dallas, membre de la collaboration scientifique de Roman.

L’administration du président Donald Trump a tenté, tant au cours de son premier que de son deuxième mandat, de réduire ou de supprimer le financement de Roman, mais le Congrès l’a maintenu. Selon la Nasa, le lancement de Roman intervient neuf mois avant la date prévue.