Virtualware rachète Virtalis

Le spécialiste espagnol coté à Paris de la réalité virtuelle a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de Virtalis Holding, acteur britannique de la visualisation immersive et du jumeau numérique.

La transaction repose sur un paiement fixe de 5 millions d'euros à la finalisation, prévue pour septembre 2026, assorti d'un complément variable indexé sur les résultats d'exploitation de Virtalis en 2026 et 2027. Le financement sera assuré à 70% par emprunt bancaire et à 30 % par de la trésorerie propre, préservant ainsi le capital existant.

L'accord a déjà obtenu le feu vert des autorités britanniques au titre du "National Security and Investment Act" en mai 2026. Sa clôture reste suspendue à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire de Virtualware sous 30 jours.

Virtalis apporte une contribution solide : lors de son exercice clos en juin 2026, la firme basée à Manchester a généré 4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1,3 million d'euros d'Ebitda.

En intégrant le portefeuille clients de Virtalis, qui compte des géants de l'aéronautique, de la défense et de l'énergie comme BAE Systems, Lockheed Martin, Thales, Blue Origin ou Ford, Virtualware crée l'un des leaders européens de la visualisation RT3D dédiée aux infrastructures critiques et à l'industrie lourde.