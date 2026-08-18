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L'Europe ouvre dans le rouge avec le regain de tensions au M.-O
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 09:45
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Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

Les principales Bourses européennes sont ‌en baisse en début de séance, à l'exception de Londres, l'escalade rhétorique ​et les menaces échangées par Washington et Téhéran ayant refroidi les espoirs d'une résolution prochaine du conflit au Moyen-Orient, tirant les prix du pétrole et ​alimentant le risque inflationniste.

À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 8.577,85 points vers 07h09 ​GMT. A Francfort, le Dax recule de ⁠0,30% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,08%.

L'indice EuroStoxx ‌50 est en baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,21% et le Stoxx 600 de de 0,20%.

Le pétrole, les ​rendements et les valeurs ‌énergétiques repartent à la hausse après les dernières déclarations ⁠d'un haut responsable iranien lundi et la réplique du président américain Donald Trump.

La République islamique a l'intention d'accroître les tensions dans le détroit d'Ormuz ⁠et au-delà, Téhéran ‌affirmant être prêt à lancer une attaque militaire "opportune et précise" ⁠faute d'accord de paix provisoire.

De son côté, le locataire de la Maison ‌blanche a déclaré sur Fox News que l'Iran devrait "hisser le ⁠drapeau blanc de la reddition" et a menacé de ⁠bombarder Oman.

Le regain ‌de tensions entraîne une hausse du pétrole et des rendements, sur fond de ​craintes inflationnistes, et pèse sur ‌les échanges au deuxième jour d'une semaine sans grand catalyseur.

Aux valeurs, les titres énergétiques profitent de ​la hausse des prix du brut, avec des progressions de 1,2% à 1,6% pour TotalEnergies, Shell et Maurel & Prom.

Le brasseur danois Royal ⁠Unibrew chute de 8,5% après ses résultats du deuxième trimestre publiés lundi soir.

Les semi-conducteurs sont en baisse après avoir évolué dans le vert lundi et dans le sillage d'une séance négative pour la "tech" en Asie. STMicroelectronics, ASML, ASMI et Soitec reculent de 1,5% à 3,2%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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