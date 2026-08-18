La Bourse de Paris freinée par le Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en légère baisse mardi, freinée par un regain de tensions au Moyen-Orient, qui fait grimper les prix du pétrole et les taux d'intérêt de la dette des Etats.

Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,18%, à 8.563,26 points, en recul de 16,43 points. La veille, il avait déjà cédé 0,66%, sa cinquième séance de recul consécutive.

La perspective d'une paix au Moyen-Orient s'est éloignée ces dernières heures, plombant l'humeur des investisseurs.

"Aucune solution pacifique n'a encore été trouvée entre l'Iran et les États-Unis, pas plus qu'une réponse à la question de savoir comment gérer à l'avenir le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz", s'inquiète Jochen Stanzl, analyste chez Consorsbank.

Donald Trump a déclaré lundi qu'il ne prolongerait pas la trêve de 60 jours entre Washington et Téhéran, prévue dans un protocole d'accord de juin, trêve que l'Iran a qualifiée de "hors de propos".

Le président américain a par ailleurs menacé de bombarder Oman si le pays se mettait "en travers" de la route de Washington, en réponse à une question sur les échanges en cours entre Mascate et Téhéran sur le détroit d'Ormuz.

Cette remontée des tensions entre Washington et Téhéran fait grimper les prix du pétrole depuis plusieurs jours, ravivant les craintes inflationnistes et mettant la pression sur les taux d'intérêt de la dettes des Etats, qui atteignent des sommets.

Le rendement obligataire de la France à échéance dix ans évolue ainsi à un niveau pas vu depuis juin 2009. Vers 09H40, il atteignait 4,10%, contre 4,07% la veille en clôture.

Les taux à trente ans sont particulièrement touchés par cette remontée, traduisant une confiance de moins en moins forte des investisseurs envers la soutenabilité budgétaire des États à long terme. Pour la France, il atteignait mardi 4,90%, au plus haut depuis 2008.

TotalEnergies profite des prix du pétrole

Les géants du secteur pétrolier grimpent en Bourse, profitant de la hausse des prix du brut.

A Paris, TotalEnergies gagnait 1,36%, à 76,96 dollars, en première place du CAC 40.

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