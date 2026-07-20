Virbac solide vise le haut de la fourchette de ses objectifs annuels

Porté par une croissance organique de 7,4% au premier semestre, le spécialiste de la santé animale a confirmé ses ambitions pour 2026 en ciblant désormais la borne haute de ses prévisions de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle ajustée de 17%.

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus consolidés de Virbac se sont élevés à 768 millions d'euros, en progression de 7,4% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2025. Les effets de change défavorables ramènent la croissance à 4% en données réelles. La dynamique semestrielle a été portée par un effet volume/mix très favorable de 5,4%, complété par des ajustements tarifaires ( 2%).

L'intégration stratégique de Thyronorm a quant à elle apporté une contribution de 1,4 point de pourcentage à la croissance globale.

Sur le seul deuxième trimestre, Virbac a enregistré des ventes de 384 millions d'euros ( 7,2% à changes constants). Si l'Amérique du Nord a connu un très léger repli (-0,8%) en raison de contraintes réglementaires et d'approvisionnement temporaires chez des sous-traitants, depuis résolues, la région conserve une trajectoire de croissance à deux chiffres sur l'ensemble du semestre.

L'Europe s'est imposée comme le principal moteur du deuxième trimestre ( 11,6%), portée par une vive demande sur le segment des animaux de compagnie ( 11,8%) et un solide rebond sur les animaux d'élevage ( 9,3%). La région International a également poursuivi sur sa lancée ( 5,9%), tirée par l'expansion à deux chiffres de la zone IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique) et de l'Amérique latine.

Confiance affichée pour l'exercice 2026

Fort de cette dynamique au premier semestre, la direction de Virbac aborde la seconde moitié de l'année avec sérénité et vise désormais le haut de sa fourchette initiale de prévisions : la croissance des ventes est désormais attendue dans la borne haute de 5,5% à 7,5% à changes constants (incluant environ 1 point lié à Thyronorm). La marge opérationnelle courante ajustée est attendue autour de 17 %.

La génération de cash est attendue autour de 80 millions d'euros, après la réalisation de 125 MEUR d'investissements (Capex). Le groupe a indiqué par ailleurs que son exposition opérationnelle aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient est restée marginale (moins de 0,5% du chiffre d'affaires global) et s'est dit confiant dans sa capacité à gérer les tensions inflationnistes grâce à sa politique de stocks et son agilité opérationnelle.