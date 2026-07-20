Virbac : CA à +7,2% au T2, vise le haut de la fourchette de ses objectifs 2026

Virbac VIRB.PA a fait état lundi d'une hausse de 7,2% à périmètre et change constants de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté par l'Europe, et a annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

L'entreprise française, spécialiste de la santé animale, a enregistré un chiffre d'affaires de 384 millions d'euros grâce à la région Europe, qui affiche une croissance de 11,6% de son chiffre d'affaires, soutenue par la dynamique des ventes sur les gammes de petfood, de comportement, de dentaire et d'équidés.

Le groupe a également dit "viser la borne haute de sa fourchette de croissance" du chiffre d'affaires en 2026, comprise entre 5,5% et 7,5% à périmètre et change constants, avec un résultat opérationnel courant ajusté attendu autour de 17% à taux et périmètre constants.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)