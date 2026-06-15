Violences après la victoire du PSG: un projet de loi présenté en juillet, annonce Lecornu

Une voiture incendiée place du Trocadéro à Paris lors de violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions le 30 mai 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des champions, le gouvernement va présenter en juillet en conseil des ministres un projet de loi "visant à faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l'espace public", a annoncé Sébastien Lecornu dimanche.

"Dans un contexte où nos finances publiques sont fortement dégradées et où chaque euro d'argent public doit être utilisé avec responsabilité, il n'est plus acceptable que la collectivité supporte le coût des destructions commises par quelques-uns", a affirmé le Premier ministre sur X.

"Demain toute personne prenant part à un attroupement violent au cours duquel des dégradations sont commises pourra être tenue de contribuer civilement à leur réparation. Un principe simple: lorsqu'on participe à une violence collective, on doit en assumer individuellement les conséquences", a-t-il détaillé.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse le 11 juin 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Cette contribution pourra être adaptée aux capacités financières de chacun, y compris sous la forme de versements modestes étalés dans le temps. Les prestations sociales pourront également être sollicitées dans les conditions prévues par la loi, sans remettre en cause le reste à vivre des personnes concernées", a ajouté le chef du gouvernement, soulignant la "vocation éducative" d'une telle réparation.

"Le Conseil d'Etat sera saisi dans les jours à venir", a précisé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur RTL lundi, rappelant qu'il mettait "en moyenne un mois pour répondre".

"Vous cassez, vous payez", a-t-elle résumé, "ce n'est pas aux Français qui ont déjà du mal à terminer les fins de mois et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne causent aucun trouble, de payer pour une minorité qui casse et qui dérange la société les soirs de match".

Quant à l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, dont la formule "tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies" dans son discours de politique générale avait été abondamment commentée, il a promis sur BFMTV-RMC que son groupe à l'Assemblée, Renaissance, soutiendrait cette proposition.

"L'essentiel, c'est que les gens soient tenus responsables de leurs actes", a-t-il insisté lundi, défendant le principe de toucher aux prestations sociales si nécessaire. "Je pense que ceux qui, d'abord, sont identifiés comme immédiatement en lien avec les dégradations, seront toujours tenus davantage responsables que les autres", a-t-il ajouté.

"On ne peut pas accepter qu'à chaque victoire (...), on anticipe à l'avance qu'il va y avoir des dégradations, comme si finalement on avait intégré cette situation et donc on doit revoir notre arsenal", a-t-il estimé.