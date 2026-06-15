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Le message d'adieu touchant de Pierre Sage à Lens
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 23:43

Le message d'adieu touchant de Pierre Sage à Lens

Le message d'adieu touchant de Pierre Sage à Lens

Foutue poussière dans l’œil. Devenu officiellement l’entraîneur de Crystal Palace ce lundi, Pierre Sage a tenu à faire ses adieux en bonne et due forme à son désormais ex-club, le RC Lens, par le biais d’un message publié sur son compte X.

« Peuple Sang et Or. J’ai trois choses à vous dire : d’abord, BRAVO pour cette année historique que nous avons vécue ensemble, a-t-il déclaré. Ensuite, MERCI pour tous ces moments où nous avons uni notre courage et notre force pour porter haut les couleurs de ce club magnifique, le RC Lens. Et enfin, AU REVOIR, vous resterez à jamais dans mon esprit et dans mon cœur. Que l’histoire continue… »

TM pour SOFOOT.com

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