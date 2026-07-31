VINCI met en œuvre un programme de rachat d'actions propres

Vinci SA SGEF.PA :

* A SIGNÉ UNE CONVENTION D'ACHAT D'ACTIONS AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICE D'INVESTISSEMENT

* DONNE MANDAT AU PRESTATAIRE D'ACQUÉRIR POUR SON COMPTE DES ACTIONS VINCI DANS LA LIMITE DE 300 MLNS D'EUROS

Texte original nGNE83NtjS Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)