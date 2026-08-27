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Vinci-Le trafic de Vinci Airports en juillet en hausse de 0,4% sur un an
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 17:54
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Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2026

* TRAFIC TOTAL DE VINCI AIRPORTS AFFICHE UNE LÉGÈRE HAUSSE EN JUILLET (+0,4 %)

* TRAFIC VINCI AUTOROUTES EN JUILLET 2026 : BAISSE DE -1,8%

Texte original nGNE5nx96Y Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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