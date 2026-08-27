Vinci-Le trafic de Vinci Airports en juillet en hausse de 0,4% sur un an

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La Bourse de Paris a fini en net recul jeudi, plombée par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant la situation budgétaire et politique de la France, et par des résultats d'entreprises mal reçus. Le CAC 40 a reculé de 1,68%, à 8.319,87 points soit ...
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information fournie par Zonebourse•27.08.2026•17:57•
Le trafic des véhicules légers a reculé de -1,9% en juillet. "Il reste pénalisé par la hausse brutale des prix du carburant intervenue en mars, à laquelle se sont ajoutés des effets négatifs liés aux épisodes caniculaires" indique le groupe. Vinci note que la baisse ...
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"Miki entre sur la scène, elle a un chapeau de cowboy", glisse une voix dans le casque porté par Saliha, une spectatrice déficiente visuelle qui fuyait les festivals avant de tester, à Rock en Seine, un dispositif d'audiodescription la plongeant dans le concert. ...
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information fournie par AFP Video•27.08.2026•17:46•
"Miki entre sur la scène, elle a un chapeau de cowboy", glisse une voix dans le casque porté par Saliha, une spectatrice déficiente visuelle qui fuyait les festivals avant de tester, au festival de Rock en Seine, près de Paris, un dispositif d'audiodescription ...
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