VINCI : des trafics contrastés en août

En août, le trafic des véhicules légers sur les réseaux de VINCI a reculé de 6,2%, pénalisé par un effet calendaire défavorable et la forte hausse des prix des carburants. A l'inverse, le trafic des poids lourds a progressé de 2,4%, bénéficiant notamment d'un jour ouvré supplémentaire par rapport à août 2025.

Du côté de VINCI Airports, le trafic passagers s'est légèrement replié de 0,8% sur le mois, avec des évolutions contrastées selon les plateformes. Plusieurs aéroports ont conservé une bonne dynamique, notamment au Portugal, à Belgrade, Budapest et Edimbourg, ainsi qu'au Mexique, en République dominicaine et au Cap-Vert. A l'inverse, certaines plateformes, notamment au Japon, ont continué de pâtir des perturbations géopolitiques.