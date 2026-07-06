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Vietnam Airlines sécurise un soutien de 2,9 MdsUSD pour 50 Boeing 737 MAX
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 16:59

La compagnie aérienne vietnamienne franchit une nouvelle étape dans le financement de la modernisation de sa flotte grâce au soutien de la Banque d'export-import des États-Unis.

Vietnam Airlines annonce avoir obtenu un engagement préliminaire de la Banque d'export-import des Etats-Unis (Export-Import Bank of the United States, EXIM) pour un prêt garanti pouvant atteindre 2,9 MdsUSD afin de financer l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX 8.

Cet engagement doit faciliter l'accès à des financements compétitifs à long terme et diversifier les sources de financement du groupe. Les appareils, commandés en février 2026, doivent être livrés entre 2030 et 2032. La compagnie précise qu'elle est la seule au Vietnam à avoir déjà bénéficié de financements soutenus par l'EXIM pour des acquisitions de Boeing 777 et Boeing 787 Dreamliner.

L'EXIM a également indiqué vouloir étudier d'autres possibilités de financement portant notamment sur des moteurs d'avion, des installations de maintenance et d'ingénierie, ainsi que des infrastructures aéronautiques.

Boeing s'adjuge près de 2,5% à New York tandis que Vietnam Airlines a signé une progression de 6,7% au cours des deux dernières séances à la Bourse d'Ho Chi Minh.

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