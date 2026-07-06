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La Bourse de Paris en légère baisse, repasse en dessous des 8.500 points
information fournie par AFP 06/07/2026 à 19:12

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini la séance de lundi en petite baisse après une ouverture en hausse, les investisseurs arbitrant entre la défiance autour du secteur tech, les anticipations de politique monétaire et l'apaisement des risques géopolitiques.

Au total, la moyenne de la valeur des 40 titres cotés au CAC 40 a reculé (-0,33%), soit une perte de 28,20 points à 8.479,87 points.

Vendredi, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises avait gagné 0,39% pour terminer à 8.508,07 points.

Les marchés sont "confrontés à des forces contradictoires liées à l'apaisement des risques géopolitiques, à la diminution des risques de hausse des taux d'intérêt américains et à la persistance d'un sentiment négatif envers les valeurs technologiques", commentait à l'ouverture de la séance Kyle Rodda, analyste des marchés financiers pour Capital.com.

"C'est un marché qui respire, mais qui ne s'emballe pas", observe Yann Azuelos, responsable gestion financière pour la banque privée Mirabaud à Paris.

Dans le détail, l'intérêt des investisseurs s'est porté sur les valeurs industrielles comme Stellantis (+1,97% à 5,03 euros), Airbrus Group (+1,58% à 209,40 euros) et Thales (+1,22% à 241,10 euros).

Thalès a annoncé un accord pour le rachat du groupe franco-belge Exail Technologies, expert en drones chasseurs de mines et en systèmes de navigation, qui avait été en négociation avec Safran.

ArcelorMittal (-2,80% à 56,96 euros) et Pernod Ricard (-2,22% à 62,46 euros) ont encaissé le plus fort mouvement de cession d'actions de la journée.

Le Crédit Agricole n'a que très marginalement bénéficié de sa montée au capital de la banque italienne Banco BPM à 29,3% au total. Le titre a pris +0,73% à 17,85 euros.

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