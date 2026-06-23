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Vietnam Airlines obtient l'engagement de l'EXIM Bank des États-Unis pour un prêt pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 10:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vietnam Airlines HVN.HM a annoncé mardi avoir obtenu un engagement de la Banque d'import-export des États-Unis (Ex-Im Bank) pour un prêt pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars destiné à l'achat d'avions.

Ce prêt servira à l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX, a-t-elle précisé dans un communiqué.

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