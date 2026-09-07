Victoire de l'AfD, un risque pour Rheinmetall ?

Coup de tonnerre outre-Rhin : la nette victoire du parti d'extrême droite pro-russe en Saxe-Anhalt rebat les cartes politiques en Allemagne. De quoi remettre en question la politique de défense de Berlin ? Pas pour l'heure, estiment les analystes de mwb research.

La nette victoire de l'AfD en Saxe-Anhalt constitue essentiellement "un risque politique de long terme", estime mwb research. En effet, les achats de défense relèvent du niveau fédéral et le parti d'extrême droite n'a donc aucun moyen de peser sur les commandes de Rheinmetall à court ou moyen terme, précisent les analystes.

En revanche, le bureau d'études identifie un risque à plus longue échéance, notamment si l'influence fédérale de l'AfD devait progresser. Le parti n'a jamais caché son opposition à l'aide à l'Ukraine, aux sanctions contre la Russie et au financement par la dette des dépenses militaires et son expansion idéologique pourrait à terme conduire à une trajectoire budgétaire de défense plus contrainte que celle du gouvernement actuel.

Pour l'heure, les discussions à Kiev continuent de conforter la demande à moyen terme pour les systèmes de défense aérienne. Les analystes considèrent par ailleurs que l'avertissement de Sergueï Lavrov, selon lequel l'Allemagne se dirigerait vers une guerre avec la Russie, ne doit pas être interprété comme un facteur supplémentaire de réarmement allemand. Son impact sur Rheinmetall devrait rester limité, le broker considérant que l'Allemagne est aujourd'hui exposée à une "guerre hybride" plutôt qu'à un conflit direct.

Enfin, l'analyste estime que le contrat Arminius, sur lequel davantage de précisions sont attendues à la fin du mois, constitue le principal catalyseur à court terme. La valorisation du titre est désormais jugée équitable, tandis que les flux de trésorerie liés à Arminius pourraient soutenir le taux de conversion de trésorerie en 2026. Dans ce contexte, mwb research maintient sa note "conserver" sur le titre avec une cible de cours de 1 050 euros.

A mi-séance, le titre Rheinmetall reculait de 0,9% à Francfort.