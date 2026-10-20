Vicor en hausse grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre et à une forte croissance de son carnet de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action du fabricant de composants d'alimentation modulaires Vicor VICR.O progresse de 2,6 % à 195,6 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 197,1 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 78,5 % par rapport aux 110,4 millions de dollars enregistrés il y a un an, dépassant ainsi les estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires issu des redevances de 66,61 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse par rapport aux 21,73 millions de dollars de l'année précédente

** Annonce un résultat net de 63,3 millions de dollars au troisième trimestre, soit 1,33 dollar par action, contre 49,8 millions de dollars, soit 1,04 dollar par action, l'année précédente

** Le carnet de commandes du troisième trimestre a bondi de 166 % pour atteindre 406 millions de dollars, ce qui témoigne d’une forte demande

** Les cinq sociétés de courtage recommandent toutes le titre à l'achat ou mieux; le cours-cible médian s’établit à 375 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 74 % depuis le début de l’année