Viatris mise sur les analgésiques non opioïdes avec un accord de 1,65 milliard de dollars conclu avec Pacira

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Viatris propose 36,50 dollars par action, soit une prime de 44,8 % par rapport au dernier cours de clôture de Pacira

* Cette acquisition accélère la réorientation de Viatris vers des médicaments protégés par des brevets, au-delà des génériques

* La société indique que la transaction devrait être finalisée d’ici fin 2026 et avoir un impact positif immédiat sur ses indicateurs financiers

(Réécriture complète du texte, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3)

par Siddhi Mahatole

Le laboratoire pharmaceutique Viatris

VTRS.O a annoncé jeudi qu’il allait racheter Pacira BioSciences PCRX.O pour 1,65 milliard de dollars en numéraire, ajoutant ainsi à son portefeuille deux traitements antidouleur non opioïdes, alors qu’il cherche à développer des médicaments de marque à plus forte valeur ajoutée au-delà de son activité principale de génériques.

Viatris paiera 36,50 dollars par action,ce qui représente une prime de 44,8 % par rapport au dernier cours de clôture du titre. L'action Pacira a progressé d'environ 44 % en début de séance, tandis que celle de Viatris a reculé de près de 2 %.

Les Sulewski, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que cette prime correspondait à un « prix plein » et qu’il estimait que les risques de chevauchement en matière de droit de la concurrence étaient limités. Il a souligné que la pression exercée par les actionnaires activistes sur Pacira persistait depuis novembre 2025, et a indiqué que le fait que les actions de Pacira se négocient à un cours proche du prix de l’offre suggérait que les investisseurs étaient convaincus que la transaction aboutirait et qu’ils ne s’attendaient guère à une offre plus élevée.

Cette opération permet à Viatris d’accéder à l’Exparel de Pacira, utilisé pour traiter la douleur aiguë post-opératoire, et au Zilretta, un traitement contre la douleur liée à l’arthrose du genou. Ces deux médicaments ont généré un chiffre d’affaires net de 575,1 millions de dollars et 116,6 millions de dollars, respectivement, en 2025.

Viatris a indiqué qu’elle prévoyait de commercialiser ces médicaments sur certains marchés internationaux, renforçant ainsi son engagement dans le domaine des médicaments protégés par des brevets, alors qu’elle recherche de nouveaux moteurs de croissance.

Cette acquisition « s’inscrit en synergie avec les opportunités offertes par notre méloxicam à action rapide et nous positionne comme un leader dans le domaine des traitements non opioïdes de la douleur », a déclaré Scott Smith, directeur général de Viatris.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine devrait se prononcer d’ici le 27 décembre sur l’autorisation du méloxicam à action rapide de Viatris pour le traitement de la douleur aiguë modérée à sévère.

Viatris a indiqué qu’elle prévoyait de financer cette acquisition principalement grâce à ses excédents de trésorerie, le reste provenant d’emprunts à court terme. La société a précisé que cette transaction n’aurait qu’un impact minime sur son ratio d’endettement brut.

Cette opération intervient après que Viatris a revu à la hausse, en août , ses prévisions de bénéfice annuel ajusté , grâce à de solides ventes de médicaments de marque et à la croissance enregistrée en Chine.

La société a toutefois été confrontée à des difficultés liées à des contretemps de production en Inde , notamment un incendie survenu dans son usine de Nashik, ainsi qu’à une concurrence de plus en plus vive sur le marché des génériques.

Les deux sociétés prévoient que la transaction sera finalisée d’ici la fin de l’année 2026. Viatris a déclaré que cette opération aurait un effet relutif immédiat sur ses indicateurs financiers prévisionnels.