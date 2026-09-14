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Viasat et Space42 (Émirats arabes unis) s'engagent à investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans une coentreprise dédiée à la connectivité par satellite
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 07:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Viasat VSAT.O et Space42

SPACE42.AD , société basée aux Émirats arabes unis, ont annoncé lundi avoir signé un accord visant à créer Equatys, une plateforme destinée à connecter directement les smartphones et autres appareils aux satellites, et s'être engagées à y investir jusqu'à 1 milliard de dollars en fonds propres.

Aux termes de cet accord, Space42 et Viasat s'engageront chacune à verser initialement 400 millions de dollars, Space42 devant investir 200 millions de dollars supplémentaires lors d'un futur tour de table, ont précisé les deux sociétés.

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