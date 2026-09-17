Viant Technology chute suite à l'offre secondaire des cofondateurs

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17 septembre - ** L'action DSP.O de la société de technologie publicitaire Viant Technology était en baisse de 16,7 % à 10,31 dollars, après avoir atteint jeudi en début de séance son plus bas niveau depuis environ quatre mois, à la suite du lancement d'une offre secondaire

** Le titre DSP est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 12 août 2025

** La société basée à Irvine, en Californie, a lancé mercredi en fin de journée une offre de 8,5 millions d'actions par un actionnaire existant

** Le vendeur est Capital V LLC, un actionnaire important lié aux cofondateurs de Viant, les frères Tim, Chris et Russ Vanderhook, selon le prospectus de l’opération

** Evercore, Wells Fargo, RBC et Craig-Hallum sont les co-chefs de file

** La société, qui compte environ 66,5 millions d’actions en circulation, est entrée en bourse en février 2021 lors d’une introduction à 25 dollars

** Suite à l’évolution observée en séance, le titre DSP affiche une baisse d’environ 14,5 % depuis le début de l’année

** Les 11 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l'objectif de cours médian est de 19 dollars, selon les données de LSEG