Vertiv : même les analystes avaient sous-estimé la fièvre des centres de données

(Zonebourse.com) - Vertiv a largement dépassé les attentes au troisième trimestre, profitant de l'accélération des investissements dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le spécialiste américain des équipements électriques et de refroidissement pour centres de données a publié des résultats historiques, accompagnés d'une forte progression des commandes et d'un nouveau relèvement de ses prévisions annuelles. Une performance saluée par Bank of America, qui réaffirme sa recommandation à l'achat sur le titre.

L'action Vertiv bondit de près de 12% en séance ce mercredi à Wall Street, après la publication de résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Le groupe américain a réalisé un chiffre d'affaires de 4,31 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 61% sur un an, contre 3,75 milliards anticipés par les analystes. Cet écart positif de 15% constitue la plus importante surprise de l'histoire boursière de l'entreprise, aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage, selon Bank of America.

Le bénéfice net a presque doublé sur la période, passant de 398,5 à 764,5 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a atteint 2,21 dollars, contre 1,24 dollar un an auparavant et un consensus de 1,82 dollar. La croissance organique du chiffre d'affaires s'est établie à 55%, bien au-delà de la fourchette de 34% à 36% initialement communiquée par la direction.

Une demande qui ne montre aucun signe de ralentissement

La performance de Vertiv témoigne de la vigueur persistante des investissements dans les centres de données, alors que les géants technologiques multiplient les dépenses pour développer leurs capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle.

La croissance a dépassé les objectifs du groupe dans l'ensemble de ses régions. Sur le continent américain, les revenus ont atteint 2,99 milliards de dollars, soit 19% de plus que les 2,51 milliards attendus par le consensus. La croissance organique y a atteint 66%, contre une progression de l'ordre de 40% initialement envisagée. L'Asie-Pacifique a enregistré une hausse de 48%, tandis que la région Europe, Moyen-Orient et Afrique a progressé de 19%.

Ces résultats sont d'autant plus remarquables que les investisseurs s'inquiétaient des capacités d'exécution de Vertiv après les difficultés rencontrées dans sa chaîne d'approvisionnement interne au trimestre précédent. Bank of America souligne que les activités américaines ont été le principal moteur de la surprise positive sur les bénéfices, contribuant à hauteur de 0,26 dollar à l'écart entre ses estimations et les résultats publiés.

Autre signal particulièrement encourageant, les commandes ont progressé de plus de 100% sur un an au troisième trimestre, selon le directeur général Giordano Albertazzi. Une dynamique qui confirme la solidité de la demande et rejoint les tendances observées chez d'autres fournisseurs d'équipements pour centres de données, notamment Schneider Electric et ABB.

Des prévisions annuelles fortement relevées

Fort de cette dynamique, Vertiv a sensiblement rehaussé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 14,45 et 14,85 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 13,8 à 14,2 milliards. Le point médian de cette nouvelle prévision, à 14,65 milliards, dépasse largement les quelque 14 milliards attendus par les analystes.

La direction table également sur un bénéfice ajusté par action compris entre 7,10 et 7,20 dollars, contre 6,65 à 6,75 dollars auparavant. Ce relèvement de 0,45 dollar au point médian dépasse à lui seul la surprise positive enregistrée au troisième trimestre, signe que le groupe anticipe une poursuite de sa dynamique favorable sur les derniers mois de l'année.

Les perspectives de croissance organique ont été revues à la hausse, avec une progression désormais attendue entre 37% et 39% sur l'ensemble de l'exercice, contre 30% à 32% précédemment.

Pour le quatrième trimestre, Vertiv vise un chiffre d'affaires compris entre 4,31 et 4,51 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2,22 à 2,28 dollars. La croissance organique des revenus devrait atteindre 37% à 39% sur un an, au-dessus des 34% anticipés par le consensus.

Bank of America reste à l'achat

La publication conforte l'optimisme de Bank of America, qui réitère sa recommandation à l'achat sur Vertiv. La banque américaine insiste notamment sur l'ampleur exceptionnelle du dépassement des attentes, ainsi que sur le relèvement des objectifs annuels, supérieur à la contribution des seuls résultats du troisième trimestre.

Les analystes considèrent que le groupe reste particulièrement bien positionné pour profiter de l'expansion rapide du marché des centres de données. La progression des commandes, conjuguée à l'accélération de la croissance organique et à la bonne tenue des activités américaines, renforce la visibilité sur les prochains trimestres.

La direction affiche également sa confiance pour 2027. Sans encore communiquer de prévisions chiffrées, elle évoque une accélération de la demande, de nouveaux gains de parts de marché et une amélioration des marges, qui devraient soutenir une croissance robuste des principaux indicateurs financiers.

Pour Bank of America, ces perspectives confirment que Vertiv demeure l'un des principaux bénéficiaires de la vague d'investissements dans les infrastructures numériques, à un moment où les besoins en alimentation électrique et en refroidissement des centres de données continuent de s'intensifier.

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