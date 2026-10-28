Bio dans les cantines: la télédéclaration des achats progresse fortement de +47 %

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard le 30 août 2026 aux Estables, en Haute-Loire, le 30 août 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Le nombre d'établissements de restauration collective ayant télédéclaré leurs achats a considérablement augmenté en 2026, permettant un meilleur suivi de la part du bio et des produits de qualité dans les repas servis, a indiqué mercredi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Pour la campagne de télédéclaration 2026, qui concerne les achats effectués en 2025, près de 50.000 cantines (allant des crèches aux Ehpad en passant par les entreprises et les hôpitaux) ont procédé à la déclaration sur la plateforme "ma cantine" soit 59 % des sites de restauration collective, a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué à l'occasion du Conseil national de la restauration collective (CNRC).

Comparé à l'année précédente, c'est une hausse de 47 % des déclarants. La campagne réalisée en 2025 avait recueilli les déclarations de près de 34.000 établissements, ce qui était déjà le double de l'année précédente.

La loi Egalim de 2018, complétée par la loi Climat de 2021, a fixé l'objectif d'offrir au moins 50 % de produits dits "durables" et "de qualité" en valeur d'achat dans les cantines, dont au moins 20 % de produits biologiques.

La plateforme de télédéclaration permet de suivre la réalisation de cet objectif. La télédéclaration est techniquement obligatoire mais, faute de sanction, pas encore généralisée.

D'après les données recueillies, "les taux d'approvisionnement s'établissent à 31,1 % de produits durables et de qualité, dont 12,1 % de produits issus de l'agriculture biologique" en 2025, détaille le ministère. Soit une très légère augmentation par rapport à 2024.

"La restauration scolaire se distingue particulièrement, avec des écoles primaires qui dépassent l'objectif de 20 % de produits biologiques et se rapprochent de celui de 50 % de produits durables et de qualité. Les crèches atteignent, quant à elles, les deux objectifs", ajoute-t-il.

Par ailleurs, la loi d'urgence agricole, adoptée cet été, prévoit une obligation pour les cantines de se fournir en produits européens, sauf cas exceptionnel.

Un arrêté publié ce week-end définit les modalités de télédéclaration de l'origine des produits, afin de "suivre la mise en œuvre du mécanisme de préférence européenne" et simplifie encore les démarches de télédéclaration.

La prochaine campagne, concernant les achats 2026, aura lieu du 13 janvier au 31 mars 2027.

La restauration collective représente près de 4 milliards de repas servis par an dans plus de 90.000 cantines, selon le gouvernement.