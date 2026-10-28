Apple dévoile ses premiers MacBook tactiles, à partir de 2.899 dollars

Apple a présenté ses premiers MacBook Pro équipés d'écrans tactiles OLED, marquant une rupture avec sa stratégie historique qui réservait cette technologie aux iPhone et aux iPad. Dévoilés à Los Angeles par son nouveau directeur général, John Ternus, ces ordinateurs haut de gamme seront commercialisés à partir du 6 novembre, avec des prix débutant à 2.899 dollars. Cette évolution intervient alors que le groupe cherche à renouveler sa gamme Mac et à séduire de nouveaux utilisateurs.

Les nouveaux MacBook Pro associent un écran OLED tactile, offrant des contrastes et une luminosité améliorés, au retour du logo Apple lumineux sur leur coque. Le modèle de 14 pouces, équipé de la puce M5 Pro, est proposé à partir de 2.899 dollars, tandis que la version de 16 pouces, dotée de la puce M5 Max, débute à 4.799 dollars. Cette dernière affiche également un poids réduit d'environ 318 grammes par rapport à la génération précédente. Les précommandes sont ouvertes dès mercredi, avant une mise en vente prévue le 6 novembre, à quelques semaines des achats de fin d'année.

L'intégration du tactile constitue un changement majeur pour Apple, dont les dirigeants avaient longtemps rejeté cette technologie sur les ordinateurs portables pour des raisons ergonomiques. Steve Jobs avait critiqué cette approche dès 2010, tandis que Tim Cook avait défendu la séparation entre Mac et iPad. Depuis, les ordinateurs Windows tactiles se sont largement développés et les habitudes des consommateurs ont évolué avec la généralisation des smartphones et des tablettes. Apple cherche désormais à répondre à ces nouveaux usages, tout en profitant de la demande croissante pour les ordinateurs capables d'exécuter localement des applications d'intelligence artificielle.

Ce lancement s'inscrit dans une accélération du renouvellement des produits Apple depuis l'arrivée de John Ternus à la direction du groupe. Après la présentation de l'iPhone Duo pliable en septembre et d'un nouvel appareil dédié à la maison connectée en octobre, le fabricant poursuit la transformation de ses principales gammes. Si les ventes de Mac ont récemment progressé, notamment auprès des entreprises et des utilisateurs intéressés par l'intelligence artificielle, le positionnement tarifaire élevé des nouveaux modèles pourrait limiter leur adoption. Leur succès permettra de mesurer l'intérêt des consommateurs pour cette évolution historique de l'ordinateur portable d'Apple.