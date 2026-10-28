Oracle rassure sur sa trésorerie, le neocloud s'envole en Bourse

La directrice financière d'Oracle a annoncé que le groupe prévoyait de dégager un flux de trésorerie disponible positif au second semestre de son exercice 2028. Cette perspective a fait bondir l'action de près de 12%, entraînant dans son sillage les spécialistes du neocloud CoreWeave ( 5,25%) et Nebius ( 5,2%).

À l'occasion de la journée investisseurs d'Oracle, Hilary Maxson, directrice financière du groupe basé à Austin, a précisé que le flux de trésorerie disponible devrait ensuite dépasser 30 milliards de dollars au cours de l'exercice 2029. Ces prévisions ont immédiatement fait réagir les marchés, alors qu'Alphabet et Microsoft, deux acteurs majeurs du cloud, doivent publier leurs résultats après la clôture.

L'annonce a contribué à apaiser les inquiétudes entourant les besoins de financement considérables des infrastructures d'intelligence artificielle. Ces interrogations concernent notamment les spécialistes du neocloud, dont les investissements massifs suscitent des doutes sur leur capacité à financer leur croissance.