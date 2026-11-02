Vertex Pharmaceuticals en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

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2 novembre - ** L'action de Vertex Pharmaceuticals

VRTX.O progresse de 2,1 % à 565 dollars en séance prolongée

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 13,15 et 13,25 milliards de dollars, contre une fourchette de 13,1 à 13,2 milliards de dollars précédemment

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 3,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 3,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 4,76 dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 4,79 dollars

** BMO estime qu’un trimestre sans accroc ouvre la voie à la décision de la FDA, attendue le 30 novembre, concernant le povetacicept de Vertex pour le traitement de la néphropathie à IgA

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 22 % depuis le début de l'année