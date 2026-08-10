Vers une cession-bail du siège de Champagnier par HRS

HRS (Hydrogen Refueling Solutions) annonce la signature d'une promesse de vente avec Azur Datacenter (groupe Arago Technologie), portant sur la cession-bail de son siège de Champagnier (Isère), un ensemble industriel de 14 100 m² comprenant les bureaux et le site de production.

Cette transaction, d'un montant compris entre 22 MEUR et 25 MEUR, s'accompagnera de la signature d'un bail de longue durée qui permettra à la société spécialisée dans les infrastructures d'hydrogène de poursuivre ses activités sur le site, tout en renforçant sa trésorerie.

Elle permettrait à HRS d'accélérer le développement de ses deux relais de croissance, à savoir les filling centers (infrastructures industrielles de compression, de stockage et de transfert d'hydrogène) et les Secure Power Units (solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène, destinées notamment aux data centers).

La finalisation de l'opération, sous réserve de la levée de conditions suspensives (obtention d'un permis de construire, démarches de Grenoble Alpes Métropole au titre de la réglementation ICPE), mais sans condition suspensive relative au financement, est prévue au plus tard à la fin de l'année 2026.

Acteur européen spécialisé dans le développement d'infrastructures numériques de nouvelle génération, Azur Datacenter prévoit de s'installer sur le site dès la fin de 2026 et d'y investir près de 360 MEUR. Il envisage, à terme, la création d'une centaine d'emplois localement.

Cette signature s'accompagne de discussions avancées avec Azur Datacenter en vue de réunir les expertises de chacun dans la construction d'offres de data centers de nouvelle génération, plus efficientes en matière de consommation d'énergie, ainsi que de développer des activités de métallerie et de charpente métallique.