(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Intel et Barrick Gold à jour, Duke Energy)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,10% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O recule de 1,3% en avant-Bourse, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies à "sous-performance" contre "conserver", le courtier ayant également ramené son objectif de cours à 263,66 dollars contre 285,56 dollars, soit une décote de 15,9% par rapport au dernier prix de clôture de l'action du fabricant de l'iPhone.

Selon des vérifications du courtier sur la chaîne d'approvisionnement du géant technologique américain, Apple aurait annulé le modèle entièrement en verre prévu pour le 20e anniversaire de l'iPhone, dont le lancement était prévu en septembre 2027, en raison d'un faible rendement de production.

Par ailleurs, selon le quotidien Wall Street Journal dimanche, le groupe a testé des puces mémoire du fabricant chinois CXMT 688825.SS sur différentes gammes de produits, notamment les iPhone et les MacBook, afin de pallier la pénurie actuelle de composants provoquée par l'essor de l'intelligence artificielle.

* INTEL INTC.O a annoncé lundi prévoir de lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions, le géant américain des puces cherchant à financer le développement coûteux de son activité de fabrication en sous-traitance.

Le titre chute de plus de 4% avant-Bourse, probablement en raison des craintes d'une dilution de la participation des actionnaires.

* GAMESTOP GME.N - Le président-directeur général du distributeur de jeux vidéos envisage de retirer son offre de 56 milliards de dollars pour EBAY EBAY.O , selon l'agence Bloomberg citant des cours proches du dossier, Ryan Cohen penchant plutôt pour un partenariat ou une coentreprise qui permettrait au spécialiste des ventes en ligne tirer parti des quelque 1.600 points de vente du groupe aux États-Unis.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* TELEDYNE TECHNOLOGIES TDY.N - Le fabricant de systèmes de détection a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir VAREX IMAGING VREX.O dans le cadre d'une offre en espèces évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, propulsant de 50% en avant-Bourse l'action du groupe de composants pour l'imagerie radiographique.

* DUKE ENERGY DUK.N - Le groupe énergétique recule de 0,4% en avant-Bourse, alors que la société cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette avec l'émission de 35 millions d'unités de capital au prix de 50 dollars.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a déclaré samedi avoir commencé à réduire son énorme réserve de trésorerie au deuxième trimestre, en investissant des milliards de dollars dans des actions d'entreprises comme Alphabet et en rachetant pour 4,5 milliards de dollars de ses propres titres. Le conglomérat a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, en hausse de 16%, à 12,98 milliards de dollars.

* AI FINANCIAL CORP AIFC.O , une société étroitement liée à World Liberty Financial, l'entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies soutenue par la famille Trump, a cédé sa filiale canadienne à PrimeDeltaCorp quelques semaines après que la fintech PERPETUALS PDC.O a mis fin aux négociations visant à racheter cette filiale.

* VERISK VRSK.O - Un juge du Delaware a ordonné à la société d'analyse de données Verisk de poursuivre son projet d'acquisition, d'un montant de 2,35 milliards de dollars, du fabricant de logiciels AccuLynx. Cette décision intervient plus de sept mois après que Verisk a annoncé avoir mis fin à l'opération.

* META PLATFORMS META.O - Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta, a appelé à un assouplissement des barrières américaines pour les modèles d'IA open source afin de mieux rivaliser avec les concurrents chinois, alors que le géant des réseaux sociaux a dévoilé lundi un nouveau modèle dit "open-weight", baptisé Muse Glimmer, et a annoncé son intention d'en lancer d'autres prochainement. Les modèles "open-weight" sont généralement moins coûteux que les modèles phares dits "de pointe" tels que ceux d'OpenAI, le créateur de ChatGPT et d'Anthropic, le propriétaire de Claude.

* RÉSEAUX SOCIAUX - Une nette majorité d'Américains est favorable à un renforcement de la réglementation concernant les pratiques commerciales des entreprises de réseaux sociaux, selon un sondage Reuters/Ipsos. Ce sondage, réalisé sur une période de six jours au 3 août, intervient alors que des entreprises comme META PLATFORMS META.O et YouTube (propriété de Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O ) font face à une pression juridique croissante concernant l'usage de leur plate-forme par les jeunes utilisateurs.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N table sur une augmentation de 15% à 20% de sa clientèle en Inde au cours des cinq prochaines années, misant sur l'essor de l'écosystème de recherche et de production dans le secteur biopharmaceutique, a déclaré lundi le directeur de sa filiale indienne, Srinath Venkatesh.

* CONOCOPHILLIPS COP.N - Andy O'Brien succédera le mois prochain à Ryan Lance, directeur général de longue date de ConocoPhillips, et héritera d'un projet pétrolier majeur en Alaska à mener à bien, de coûts à maîtriser et d'un cours de l'action qui a récemment sous-performé ses concurrents, ont déclaré des analystes et des investisseurs.

* SPACEX SPCX.O - Argus Research a relevé dimanche sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur le conglomérat d'Elon Musk. L'action progresse de 4% à 138,54 dollars avant la cloche et s'apprête à dépasser, pour la première fois, depuis le 16 juillet, son prix d'IPO de 135 dollars. TESLA TSLA.O , le constructeur automobile également détenu par Elon Musk, gagne 1,1% en avant-Bourse.

* BARRICK GOLD B.N - L'action cotée à New York du mineur d'or canadien recule de près de 6% avant la cloche, les résultats du groupe au deuxième trimestre étant ressortis en-deçà des attentes, plombés par une hausse des coûts et une production plus faible.

* AIRBNB ABNB.O - Wedbush relève sa recommandation de "neutre" à "surperformance" sur le spécialiste des services de location immobilière de courte durée.

* GAP GAP.N - Wells Fargo abaisse sa recommandation sur la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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