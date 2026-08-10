Intel va lever 15 milliards de dollars via une augmentation de capital

Intel prévoit de lever 15 milliards de dollars dans le cadre d'une augmentation de capital notamment destinée à financer ses dépenses d'investissement dans l'IA.

Dans un bref communiqué, le fabricant de semi-conducteurs justifie le timing de l'opération par un contexte jugé porteur, marqué par une demande solide de la part de ses clients et des projets d'investissements sans précédent dans la puissance de calcul dédiée à l'IA.

Le groupe californien fait valoir que les progrès réalisés dans des domaines comme les puces sur mesure, le packaging avancé et les wafers externes représentent autant d'importantes opportunités de développement de son point de vue.

Intel dit avoir l'intention d'affecter le produit net de l'offre aux besoins généraux de l'entreprise, lesquels peuvent inclure, sans s'y limiter, les dépenses d'investissement et le fonds de roulement.

Sécuriser le bilan et financer la croissance

Cette opération doit permettre à Intel de saisir des opportunités de croissance futures tout en maintenant un bilan solide et en réaffirmant son engagement à conserver une notation en catégorie d'investissement (investment grade).

Intel prévoit d'accorder aux chefs de file de l'opération une option de surallocation de 30 jours pour acquérir un montant cumulé allant jusqu'à 2,25 milliards de dollars d'actions ordinaires supplémentaires au prix d'émission, déduction faite des commissions de placement.

J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup ont été choisis en tant que co-teneurs de livre dans le cadre de l'opération.