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Apple attendu en repli après une dégradation de Jefferies
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 15:18
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Apple est attendu en légère baisse à l'ouverture à Wall Street, sur fond d'une note négative de la part de Jefferies, qui dégrade son opinion sur le titre à "sous-performance", avec un objectif de cours abaissé de 8% à 263,66 USD, impliquant un potentiel de baisse de l'ordre de 16%.

"Nos évaluations de la chaîne d'approvisionnement suggèrent que l'iPhone tout verre (attendu en septembre 2027) a été annulé en raison de faibles rendements", indique le broker, qui y voit "un revers majeur dans les efforts visant à proposer des iPhone à des prix plus élevés dans un contexte de flambée des coûts de la mémoire".

Jefferies a réduit ses hypothèses de BPA pour 2028 et 2029 de respectivement 2,1% et 3,4%. "Apple vient d'augmenter la valeur de reprise de l'iPhone de 5% aux Etats-Unis et d'environ 2% en Europe, ce qui pourrait stimuler davantage la demande anticipée pour l'iPhone 17, mais accroître la pression sur les ventes de l'iPhone 18", ajoute le courtier.

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