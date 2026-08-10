Beyoncé rachète la participation de LVMH dans la marque de whisky SirDavis

Beyoncé lors du Met Gala 2026 à New York

‌La chanteuse américaine Beyonce a ​acquis le contrôle total de la marque de whisky SirDavis ​après que LVMH lui a cédé ​sa participation, a ⁠annoncé le groupe de luxe ‌français lundi, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans ​la ‌presse spécialisée.

LVMH n'a pas ⁠souhaité fournir davantage de détails concernant cette transaction.

Le propriétaire de ⁠Louis Vuitton ‌et Beyonce avaient créé ⁠la coentreprise de whisky ‌SirDavis en 2024, à ⁠un moment où de nombreux ⁠partenariats entre ‌des maisons de mode et ​des célébrités ‌étaient noués.

Jay-Z, rappeur et mari de la star, ​avait également conclu un accord avec LVMH ⁠pour l'acquisition de la marque de champagne Armand de Brignac.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; Version française Rihab Latrache ; edité par Benoit ​Van Overstraeten)