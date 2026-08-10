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Beyoncé rachète la participation de LVMH dans la marque de whisky SirDavis
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 15:14
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Beyoncé lors du Met Gala 2026 à New York

Beyoncé lors du Met Gala 2026 à New York

‌La chanteuse américaine Beyonce a ​acquis le contrôle total de la marque de whisky SirDavis ​après que LVMH lui a cédé ​sa participation, a ⁠annoncé le groupe de luxe ‌français lundi, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans ​la ‌presse spécialisée.

LVMH n'a pas ⁠souhaité fournir davantage de détails concernant cette transaction.

Le propriétaire de ⁠Louis Vuitton ‌et Beyonce avaient créé ⁠la coentreprise de whisky ‌SirDavis en 2024, à ⁠un moment où de nombreux ⁠partenariats entre ‌des maisons de mode et ​des célébrités ‌étaient noués.

Jay-Z, rappeur et mari de la star, ​avait également conclu un accord avec LVMH ⁠pour l'acquisition de la marque de champagne Armand de Brignac.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; Version française Rihab Latrache ; edité par Benoit ​Van Overstraeten)

Fusions / Acquisitions
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3 commentaires

  • 16:42

    On peut critiquer les milliardaires mais que dire des "cassos" qui passent leur temps à profiter de toutes les allons et aides possibles mais qui ont la flemme de travailler. Questions profiteurs, champions du détournement et incapable de créer quoi que ce soit on est en plein dedans!!!

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