Verizon signe un accord avec Google d'une valeur de plus d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Verizon, Dan Schulman, a déclaré vendredi que la société avait conclu un accord avec Google GOOGL.O , d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, visant à fournir une connectivité par fibre noire aux centres de données du géant des moteurs de recherche.

"Nous avons d'autres accords que nous prévoyons d'annoncer d'ici la fin de l'année et qui, pris dans leur ensemble, devraient générer plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des prochaines années", a déclaré M. Schulman lors de la conférence téléphonique organisée par Verizon après la publication des résultats.