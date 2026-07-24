Verizon revoit ses prévisions annuelles à la hausse et signe un contrat d'un milliard de dollars avec Google pour la fibre optique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'accord avec Google dans les paragraphes 1 à 4) par Harshita Mary Varghese

Verizon VZ.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté et a annoncé avoir conclu un accord de plus d'un milliard de dollars avec Google GOOGL.O pour fournir une connectivité par fibre noire à ses centres de données, ce qui a fait grimper de 3% le cours de l'action de l'opérateur de télécommunications.

D'autres accords sont attendus d'ici la fin de l'année, qui pourraient générer plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des prochaines années, a déclaré Dan Schulman, directeur général de Verizon, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Le développement des infrastructures d’intelligence artificielle ouvre une nouvelle voie aux opérateurs de télécommunications pour monétiser leurs réseaux de fibre optique, alors que les hyperscalers recherchent une connectivité à haute capacité entre leurs centres de données.

Verizon est en pleine transition stratégique sous la houlette de son nouveau directeur général, Dan Schulman. L’entreprise déploie actuellement des forfaits mobiles simplifiés, un nouveau programme de fidélité et des offres groupées de services mobiles et d’Internet haut débit afin d’accélérer l’acquisition de nouveaux clients, après avoir pris du retard sur ses concurrents en termes de croissance du nombre d’abonnés.

La société a annoncé vendredi avoir gagné 184 000 abonnés mobiles payant un forfait mensuel au deuxième trimestre, dépassant ainsi les estimations de 103 900 nouveaux abonnés établies par les analystes interrogés par FactSet.

En juin, Verizon a remanié son offre mobile avec le lancement de « Simplicity », un forfait mobile illimité qui remplace une gamme plus complexe par une tarification transparente et inclut l’accès au réseau 5G le plus rapide de l’entreprise ainsi qu’aux données de point d’accès mobile.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,99 et 5,04 dollars par action, contre une fourchette précédente de 4,95 à 4,99 dollars.

Le flux de trésorerie disponible devrait progresser de 9% à 10% cette année, soit un taux supérieur à son estimation précédente d’environ 7% ou plus.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 34,3 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 35,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, les ventes d’équipements ayant reculé en raison d’un ralentissement des renouvellements de téléphones, les clients conservant leurs appareils plus longtemps.

Le bénéfice ajusté de 1,30 dollar par action a toutefois dépassé les estimations de 1,27 dollar, grâce à la maîtrise des coûts et à la réduction des dépenses liées aux subventions sur les appareils.