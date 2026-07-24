 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Verizon remonte à nouveau ses objectifs pour 2026
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 13:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Pour la 2e fois consécutive, Verizon relève ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, tablant désormais sur un BPA ajusté compris entre 4,99 USD et 5,04 USD, contre une fourchette de 4,95 USD à 4,99 USD précédemment.

Cette nouvelle prévision implique une croissance de 6% à 7% sur un an (contre 5% à 6% auparavant), "ce qui représente une accélération significative par rapport à la performance historique récente", selon l'opérateur de télécommunications.

Toujours pour l'ensemble de 2026, Verizon anticipe une croissance totale des revenus des services de mobilité et de haut débit de 2,5% à 3% (contre 2% à 3% précédemment), ainsi qu'un free cash-flow en progression de 9% à 10%.

Au titre du 2e trimestre 2026, Verizon publie un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) en hausse de 6,6% sur un an, à 1,30 USD, dépassant très légèrement l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,28 USD.

Le groupe a généré un free cash-flow en hausse de 24,4% à 6,4 MdsUSD, l'un de ses niveaux trimestriels les plus élevés de son histoire, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 7,2% à 13,7 MdsUSD, un niveau record.

A 34,3 MdsUSD, ses revenus opérationnels se sont tassés de 0,7% sur un an, l'amélioration séquentielle des revenus des services de mobilité et de haut débit ayant été contrebalancée par un recul de près de 20% des revenus liés aux équipements.

Valeurs associées

VERIZON COMM
46,420 USD NYSE +5,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank