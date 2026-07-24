Verizon remonte à nouveau ses objectifs pour 2026

Pour la 2e fois consécutive, Verizon relève ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, tablant désormais sur un BPA ajusté compris entre 4,99 USD et 5,04 USD, contre une fourchette de 4,95 USD à 4,99 USD précédemment.

Cette nouvelle prévision implique une croissance de 6% à 7% sur un an (contre 5% à 6% auparavant), "ce qui représente une accélération significative par rapport à la performance historique récente", selon l'opérateur de télécommunications.

Toujours pour l'ensemble de 2026, Verizon anticipe une croissance totale des revenus des services de mobilité et de haut débit de 2,5% à 3% (contre 2% à 3% précédemment), ainsi qu'un free cash-flow en progression de 9% à 10%.

Au titre du 2e trimestre 2026, Verizon publie un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) en hausse de 6,6% sur un an, à 1,30 USD, dépassant très légèrement l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,28 USD.

Le groupe a généré un free cash-flow en hausse de 24,4% à 6,4 MdsUSD, l'un de ses niveaux trimestriels les plus élevés de son histoire, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 7,2% à 13,7 MdsUSD, un niveau record.

A 34,3 MdsUSD, ses revenus opérationnels se sont tassés de 0,7% sur un an, l'amélioration séquentielle des revenus des services de mobilité et de haut débit ayant été contrebalancée par un recul de près de 20% des revenus liés aux équipements.