Verizon relève ses prévisions annuelles, les nouveaux forfaits stimulent la croissance

Verizon VZ.N a relevé vendredi son objectif de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible, les derniers forfaits 5G illimités et programmes de fidélité de l'opérateur lui ayant permis d'enregistrer un nombre d'abonnés mobiles supérieur aux attentes au deuxième trimestre.

L'action Verizon progressait d'environ 3% avant la cloche à Wall Street.

Le groupe, en pleine transition stratégique sous la houlette de son nouveau directeur général, Dan Schulman, a déployé des forfaits mobiles simplifiés, un nouveau programme de fidélité et des offres groupées de téléphonie mobile et d’Internet haut débit, afin d’accélérer la croissance de sa clientèle.

Verizon a gagné 184.000 abonnés mobiles payant un forfait mensuel au deuxième trimestre, surpassant largement les estimations de 103.900 nouveaux abonnés établies par les analystes interrogés par FactSet.

En juin, Verizon a remanié son offre mobile avec le lancement de “Simplicity”, un forfait mobile illimité qui remplace une gamme plus complexe par une tarification transparente et inclut l’accès au réseau 5G le plus rapide de l’entreprise.

Le groupe a également lancé “Verizon One”, une offre groupée qui associe le service mobile à l’Internet fixe dans une seule facture mensuelle, s’inscrivant ainsi dans la tendance générale du secteur vers la convergence visant à renforcer les relations avec la clientèle.

"Nous gagnons des abonnés et assurons leur fidélisation à long terme en nous appuyant sur une valeur réelle plutôt que sur des promotions subventionnées", a déclaré Dan Schulman.

Verizon table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,99 et 5,04 dollars (4,39 et 4,43 euros) par action, contre une prévision antérieure de 4,95 à 4,99 dollars.

Le flux de trésorerie disponible devrait progresser de 9% à 10% cette année, contre une estimation précédente d’environ 7% ou plus.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 34,3 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 35,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 1,30 dollar par action a toutefois dépassé les estimations de 1,27 dollar, grâce à la maîtrise des coûts et à la réduction des dépenses liées aux subventions sur les appareils.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)