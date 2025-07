Verizon: objectifs relevés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 13:23









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Verizon indique relever ses objectifs pour 2025, anticipant désormais des hausses de 1 à 3% de son BPA ajusté (au lieu de 0 à 3% précédemment) et de 2,5 à 3,5% de son EBITDA ajusté (et non plus de 2 à 3,5%).



L'opérateur télécoms anticipe aussi un free cash-flow annuel de 19,5 à 20,5 milliards de dollars (au lieu de 17,5 à 18,5 milliards il y a trois mois) pour une croissance des revenus totaux des services mobiles toujours anticipée de 2 à 2,8%.



'Une solide exécution opérationnelle au premier semestre 2025, associée à une réforme fiscale favorable, donne à Verizon la confiance nécessaire pour fournir ces prévisions actualisées suivantes pour l'ensemble de l'année', explique-t-il.



Au deuxième trimestre, il a vu son BPA ajusté s'accroitre de 6% à 1,22 dollar, battant ainsi légèrement le consensus, pour un EBITDA ajusté en augmentation de 4% à 12,8 milliards et des revenus de services mobiles en hausse de 2,2% à 20,9 milliards.





