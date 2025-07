Ubisoft, en pleine réorganisation, voit son chiffre d'affaires reculer de 3,9% au 1er trimestre

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,9% au premier trimestre, à 310,8 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi, confirmant toutefois ses objectifs pour l'année et dévoilant les grandes lignes de sa future organisation.

Au premier trimestre (avril-juin) de son exercice 2025-2026 décalé, l'éditeur est "en dessous des prévisions" concernant son "net bookings" ("réservations nettes", soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence), en baisse de 0,5% à taux de change constants, à 281,6 millions d'euros, précise-t-il dans un communiqué.

Alors que l'entreprise a terminé son exercice 2024-2025 sur une perte nette de 159 millions d'euros, le premier trimestre de l'exercice en cours "a livré des résultats contrastés", a commenté le PDG d'Ubisoft Yves Guillemot, cité dans le communiqué.

Si le fondateur de l'entreprise a salué la performance "en ligne avec les attentes" du blockbuster "Assassin's Creed Shadows", qui vient de dépasser les cinq millions de joueurs, il a déploré "des problèmes techniques" qui ont affecté les revenus du jeu de tir "Rainbow Six Siege".

Pour son deuxième trimestre, Ubisoft prévoit un "+net bookings+ aux alentours de 450 millions d'euros", notamment porté par de nouveaux partenariats mais aussi des revenus liés à son activité dans les séries télévisées.

Il confirme ses objectifs financiers pour le reste de l'année, prévoyant notamment "un +net bookings+ stable sur un an" et "un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre".

Le patron d'Ubisoft a également dévoilé les contours du "nouveau modèle opérationnel" de l'entreprise, qui sera divisée en "creative houses" ("maisons de création", en français) autonomes afin de mieux répartir les nombreuses marques qu’elle possède et donner plus de liberté aux équipes.

L'entreprise n'a toutefois pas précisé quelle forme prendront ces filiales.

Piloté par un comité de transformation avec Charlie Guillemot à sa tête, cette nouvelle organisation doit être détaillée d’ici octobre.

De retour dans l'entreprise familiale qu'il avait quittée en 2021, le fils de l'actuel PDG prendra également les rênes de la nouvelle filiale annoncée en mars — qui n'a pas encore de nom — regroupant les sagas "Assassin's Creed", "Far Cry" et "Rainbow Six". Celle-ci a vu le jour via l’apport de 1,16 milliard d'euros du groupe chinois Tencent, qui en détient environ 25%.

Première des "creative houses" de l'éditeur, elle sera codirigée par Christophe Derennes, entré chez Ubisoft en 1990, qui a notamment piloté l'important studio canadien d'Ubisoft à Montréal.

Depuis le début de l’année, l’action du groupe a chuté de plus de 28% à la Bourse de Paris.