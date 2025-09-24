Verizon déploie la 5G à Smith Island, dans la Maryland
Le projet, financé par l'État du Maryland via un fonds fédéral de 2,3 MUSD dédié au haut débit dans les zones mal desservies, a été attribué en février 2024 et achevé en juin 2025. Les travaux ont nécessité des solutions techniques inédites, dont la transmission du signal depuis le continent et le déploiement de fibre souterraine jusqu'aux antennes de l'île.
Selon Lynn Cox, SVP et Chief Network Officer, 'Smith Island a représenté un défi unique, mais nos ingénieurs ont trouvé une solution. Les habitants peuvent désormais se connecter, apprendre, travailler et se divertir comme jamais auparavant.' Ce déploiement devrait améliorer la qualité de vie, renforcer la sécurité publique et soutenir la croissance économique locale.
Valeurs associées
|43,164 USD
|NYSE
|-0,50%
