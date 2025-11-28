Incendie de Hong Kong : au moins 128 morts, huit arrestations et une angoissante recherche des disparus

Vue d'ensemble des tours calcinées après un important incendie dans la résidence Wang Fuk à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Philip FONG )

Le bilan du feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong s'est alourdi vendredi avec au moins 128 morts dénombrés, et risque encore de s'aggraver, des dizaines de personnes étant toujours portées disparues, deux jours après le pire incendie qu'ait connu la ville depuis des décennies.

Les familles des disparus ont continué vendredi à écumer les hôpitaux avec l'espoir que les leurs ne fassent pas partie des victimes, alors que le combat contre les flammes est achevé depuis vendredi matin dans les huit immeubles de 31 étages du complexe en cours de rénovation de Wang Fuk Court.

Une commission de Hong Kong a annoncé vendredi soir l'arrestation de huit personnes pour des faits présumés de corruption dans le marché de rénovation de l'ensemble d'environ 2.000 logements inauguré en 1983 dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

Le chef de la sécurité Chris Tang a fourni devant la presse des chiffres amplifiant encore l'étendue du drame survenu dans le complexe en cours de rénovation mais toujours habité : 128 morts, dont 89 toujours non-identifiés, plus d'une centaine de personnes portées disparues, 79 blessés.

Distribution de produits de première nécessité aux sinistrés après l'incendie d'un groupe d'immeubles à Hong Kong, le 28 novembre 2025 ( AFP / Philip FONG )

C'est l'incendie d'immeuble le plus meurtrier depuis 1980 dans le monde, à l'exclusion de feux survenus dans des nightclubs, des prisons ou des centres commerciaux, d'après des recherches dans la base des catastrophes de l'Université de Louvain (Belgique).

Les causes initiales du plus grave incendie à Hong Kong depuis 1948 ne sont toujours pas connues. L'enquête est toujours en cours et pourrait prendre 3 ou 4 semaines, a dit Chris Tang.

- Bambou et matériaux inflammables -

La commission de lutte contre la corruption a indiqué dans un communiqué avoir arrêté sept hommes et une femme, âgés de 40 à 63 ans, parmi lesquels deux responsables du bureau d'études en charge de la rénovation, deux chefs de travaux, trois sous-traitants en échafaudages et un intermédiaire.

La police avait déjà annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de "grossière négligence", après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux et qui ont permis au feu de "se propager rapidement", par vent soutenu. Le niveau exact de leur implication dans le départ du feu n'est pas clair.

Chris Tang a confirmé que, selon les constatations préliminaires, la propagation du feu, parti des parties basses des filets du chantier protégeant contre la poussière et les chutes d'objets, aurait été favorisée par l'emploi, commun à Hong Kong, de bambou pour les échafaudages et de matériaux inflammables comme des panneaux de mousse protégeant les fenêtres.

Un corps est transféré dans un véhicule après un important incendie qui a dévasté des tours d'habitation à Hong Kong, le 28 novembre 2025 ( AFP / Peter PARKS )

A ses côtés, le chef des pompiers de Hong Kong Andy Yeung a confirmé les défaillances des dispositifs de sécurité face à un incendie dont les origines restent à établir.

Les pompiers ont dépêché sur place une équipe de spécialistes après de nombreux témoignages selon lesquels les alarmes n'avaient pas sonné. "Nous avons constaté que les systèmes d'alarme dans les huit bâtiments ne fonctionnaient pas correctement", a-t-il dit, corroborant les dires de nombreux témoins interrogés par l'AFP.

Après plus de quarante heures, les pompiers, mobilisés par centaines, ont fixé le feu après 10h00 (02h00 GMT) et pu pénétrer dans les derniers appartements auxquels ils n'avaient pas accédé.

- "Toujours sans nouvelles" -

Les journalistes de l'AFP ont vu dans la matinée les secours charger à l'arrière de véhicules au moins quatre sacs mortuaires, contenant semble-t-il des dépouilles extraites des décombres. D'autres sacs mortuaires ont été déchargés à la morgue de Sha Tin, à environ 30 minutes de trajet du sinistre, selon les constatations de l'AFP.

Des gens repartent après avoir identifié des corps de victimes d'un important incendie dans des tours d'habitation à Hong Kong, le 28 novembre 2025 ( AFP / Philip FONG )

La tragédie a donné lieu à d'innombrables et douloureux récits de l'épreuve subie dans la fournaise et la panique, ou au moment de l'identification des victimes.

Mme Wong, 38 ans, raconte en pleurs faire le tour des hôpitaux à la recherche de sa belle-soeur et de la soeur jumelle de celle-ci.

Jeudi, elle s'est rendue en vain avec sa soeur à une opération d'identification à partir de photos des victimes. "J'ai le coeur fragile et je ne pensais pas être capable de regarder les photos" de ses proches si elles étaient décédées, rapporte-t-elle.

Elle a repris un peu d'espoir en entendant parler de victimes inconnues admises en soins intensifs à l'hôpital Prince of Wales. Mais "on est toujours sans nouvelles", se lamente-t-elle.

Le drame a causé un choc dans le territoire à statut spécial de la Chine, et rappelé sa vulnérabilité.

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7.100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieur dans les zones les plus urbanisées.