Roumanie: Démission du ministre de la Défense, qui avait menti sur son CV

Ionut Mosteanu lors d'une interview à Bucarest

Le ministre roumain de la Défense, Ionut Mosteanu, a remis vendredi sa démission après avoir reconnu avoir menti sur son parcours universitaire dans son CV, arguant ne pas vouloir que ses "erreurs" personnelles compromettent la protection du pays contre la Russie.

Le journal Libertatea a révélé cette semaine la présence d'informations erronées sur le CV du ministre de la Défense quant aux universités qu'il a fréquentées et les diplômes qu'il a obtenus.

"La Roumanie et l'Europe sont sous l'assaut de la Russie", a écrit Ionut Mosteanu sur son compte Facebook, lors de l'annonce de sa démission.

"Notre sécurité nationale doit être protégée à tout prix. Je ne veux pas que les discussions sur ma formation et les erreurs que j'ai faites il y a des années détournent l'attention de ceux qui dirigent désormais le pays de leur mission ardue."

La Roumanie, Etat membre de l'Union européenne et de l'Otan, partage 650 km de frontière commune avec l'Ukraine. L'espace aérien roumain a été violé à plusieurs reprises par des drones russes depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine.

La Roumanie fait également face à des mines flottantes dans ses eaux de la mer Noire.

Ionut Mosteanu était membre de la coalition gouvernementale pro-européenne qui a été nommée en juin, après la tenue d'une nouvelle élection présidentielle à la suite d'un premier scrutin controversé invalidé en décembre dernier pour des ingérences présumées de Moscou en faveur du candidat d'extrême droite Calin Georgescu.

Le Premier ministre roumain Ilie Bolojan a remercié Ionut Mosteanu pour ses cinq mois de service, ajoutant que l'actuelle ministre de l'Economie Radu Miruta assurerait l'intérim à la Défense.

Le parti de centre-droit Union sauvez la Roumanie, auquel appartiennent Radu Miruta et Ionut Mosteanu, a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau ministre de la Défense.

(Reportage de Luiza Ilie; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)