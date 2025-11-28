Une semaine sur les marchés : le recap du 27 au 28 novembre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 24 novembre

CAC 40 : -0,29% à 7.959,67 points et 6,9 milliards d'euros échangés

La séance

Après avoir évolué en dents de scie tout au long de la séance, la Bourse de Paris achève finalement la journée à son plus bas du jour, pénalisée par le secteur de la défense avec -2,4% pour Safran ou -1,5% pour Thales, alors qu'un plan de paix semble timidement s'esquisser autour du dossier ukrainien sous l'égide des Etats-Unis.

Les négociateurs de Kiev font notamment état de "progrès" par rapport à la première version du plan Trump en 28 points.Danone et Publicis sont aussi en net recul et lâchent respectivement -1,7% et -1,6%. Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans se détend de -2 points à 3,454%, pour un Bund de même échéance inchangé à 2,698%.

La Bourse de New York a, elle, fini en hausse, surtout le Nasdaq (+2,69%), portée par les espoirs de nouvelle baisse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis et le retour des investisseurs vers les "poids lourds" du secteur technologique malgré les doutes récents autour de l'intelligence artificielle. À l'entame d'une semaine raccourcie par le week-end de Thanksgiving, l'indice Dow Jones a gagné 0,44%, à 46.448,27 points. Le Standard & Poor's 500 a pris 1,55% à 6.705,12 points. Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à parier sur une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale en décembre après les propos jugés accommodants de Christopher Waller, gouverneur influent au sein de la Fed, au regard de la faiblesse, à ses yeux, du marché du travail aux Etats-Unis.Dans un mois de novembre marqué par la crainte d'une bulle autour du secteur de l'intelligence artificielle (IA), de grandes valeurs du secteur technologique ont brillé : Nvidia a gagné 2,05% alors que, selon des sources, l'administration de Donald Trump envisage de l'autoriser à vendre ses puces d'intelligence artificielle H200 à la Chine. Alphabet a pris 6,31%, Tesla 6,82% et Broadcom 11,10%.

Valeurs en vue

L'actualité reste fournie pour Ubisoft (+3,10%) qui se distingue une nouvelle fois sur la séance. L'éditeur a fait part de la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS, sécurisant ainsi un investissement en numéraire de 1,16 milliard d'euros de la part du groupe chinois. Désignée individuellement sous le nom "Vantage Studios", Ubisoft Nova SAS est bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'investissement valorise Vantage Studios à une valeur d'entreprise 'pre-money' de 3,8 milliards d'euros. Le produit de la transaction permettra de désendetter Ubisoft sur une base de dette nette consolidée non-IFRS, tout en soutenant des investissements ciblés en son sein et en offrant une flexibilité financière accrue pour accompagner sa transformation stratégique Tencent détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft. Ubisoft et Tencent ont conclu un pacte d'associés relatif à Vantage Studios, fondé sur les principaux termes annoncés en mars.

Mardi 25 novembre

CAC 40 : +0,83% à 8.025,80 points et 3,5 milliards d'euros échangés

La séance

Après avoir évolué toute la matinée autour de son point d'équilibre à 7.960 points, la Bourse de Paris a nettement accéléré en seconde partie de séance. Au gong final, l'indice parisien repart dans le vert, avec le soutien de Saint-Gobain (+4,2%), Stellantis (+3,5%) ou encore Société Générale (+2,7%). Un même mouvement de hausse a entraîné les places européennes : le DAX s'arroge 0,9% devant Londres et l'Euro Stoxx 50 (+0,8%). Les marchés semblent réagir aux annonces de CBS et ABC qui ont rapporté de grosses avancées sur un plan de paix en 19 points présenté par les Etats-Unis et qui pourrait satisfaire Kiev et Moscou (une dizaine d'articles du premier plan en 28 points étaient jugés "bloquants" par l'Ukraine). La nouvelle a provoqué une chute du prix du Brent : le baril cède 2,1% autour de 62 USD, ainsi qu'une nette détente des taux : nos OAT à 10 ans effacent -4,5 points vers 3,405%, les Bunds -2,7 points vers 2,67%, les BTP italiens -4,1 points vers 3,404%.

Ca grimpe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Le Dow Jones a pris 1,43%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,67% et le S&P 500 a gagné 0,91%. Selon les données dévoilées par le département américain du Travail, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,3% sur un mois en septembre. De leur côté, les ventes au détail ont connu une hausse mensuelle en septembre de 0,2%, moins rapide qu'au mois d'août et légèrement plus faible que le consensus du marché. Des chiffres un peu datés pour cause d'interruption pendant le shutdown mais qui viennent s'ajouter aux propos de plusieurs membres de la Réserve fédérale, qui ont plaidé pour la poursuite de la politique d'assouplissement monétaire. Désormais, les investisseurs s'attendent majoritairement à une baisse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre, ramenant les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%. Ils étaient une minorité la semaine passée. Coté valeurs, Alphabet (maison mère de Google) a atteint un nouveau record, pour la deuxième séance d'affilée, gagnant 1,53% à 323,44 dollars. L'enseigne de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch était en orbite (+37,59% à 90,27 dollars), profitant de performances financières meilleures qu'escompté pour le troisième trimestre, notamment grâce à sa marque Hollister.

Valeur en vue

Eutelsat s'est replié après le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut d'environ 670 millions d'euros, dans le cadre de sa levée de capitaux d'environ 1,5 milliard pour renforcer sa structure financière et financer son plan stratégique. La période de souscription se déroulera du 28 novembre au 9 décembre inclus, à un prix de 1,35 euro par action nouvelle, et à une parité de 8 actions nouvelles pour 11 actions existantes. Les différents engagements de souscription de l'Etat français, de Bharti Space, du gouvernement britannique, de CMA CGM Participations et du FSP se montent à environ 475 millions, représentant environ 71% de l'augmentation de capital.



L'opérateur de satellites rappelle que cette opération fait suite aux augmentations de capital réservées d'un montant de 828 millions votées lors de l'assemblée générale mixte du 30 septembre et réalisées le 21 novembre. En parallèle de ces levées de fonds et dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa structure financière, Eutelsat indique avoir commencé à initier le refinancement de sa dette bancaire et obligataire.

Mercredi 26 novembre

CAC 40 : +0,88% à 8.096,43 points à 3,1 milliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a une nouvelle fois terminé dans le vert, portée par les espoirs croissants de baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis et d'un accord de paix en Ukraine. Comme l'ensemble des indices boursiers mondiaux, la place parisienne a été tirée par le regain d'optimisme vis-à-vis d'une baisse des taux. Les probabilités d'une baisse de taux de 0,25 point de pourcentage atteignent désormais 85%, selon l'outil CME FedWatch. Par ailleurs, des informations publiées par Bloomberg indiquent que l'économiste Kevin Hassett pourrait être nommé à la tête de la Fed, en remplacement de Jerome Powell dont le mandat court jusqu'en mai 2026. Autre point d'attention des marchés : l'évolution des discussions autour d'un accord de paix en Ukraine. Le Kremlin a relevé mercredi certains points "positifs" dans le plan américain pour mettre fin au conflit en Ukraine, après avoir rejeté une contre-proposition européenne, tandis que Kiev et ses alliés continuent de plaider pour une paix "juste et durable".

La Bourse de New York a, elle aussi, fini en hausse, le rebond du secteur technologique et la probabilité croissante d'une baisse des taux d'intérêt en décembre par la Fed soutenant les marchés à la veille de la fête de Thanksgiving. L'indice Dow Jones a gagné 0,67%, à 47.427,12 points. Le S&P 500 a pris 0,69% à 6.812,61 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,82%, à 23.214,69 points. Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré leur quatrième journée consécutive de hausse, les investisseurs ayant mis de côté leurs inquiétudes sur la surévaluation des valeurs technologiques.

Selon un sondage réalisé par Reuters, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le S&P 500 progresse de 12% d'ici la fin de l'année 2026, grâce à une économie robuste, à la vigueur continue du secteur technologique et à une politique accommodante de la Fed.

Valeurs en vue

Valneva s'arroge la première place de l'indice SBF 120 (+7,6%). Le spécialiste des vaccins a dévoilé des résultats finaux d'étude positifs concernant l'utilisation d'une troisième dose de rappel de son vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, VLA15, développé en partenariat avec l'américain Pfizer. Ces résultats, indique Valneva, confirment le bénéfice d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme. Aucun vaccin n'existe actuellement contre la maladie de Lyme. Le VLA15 est le vaccin candidat le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de phase 3 en cours. Les essais de phase 3 sont la dernière étape avant une éventuelle demande de commercialisation. Selon Valneva, cette maladie toucherait environ 476.000 personnes par an aux Etats-Unis et 13.000 personnes par an en Europe.

Jeudi 27 novembre

CAC 40 : +0,04% à 8.099,47 points et 1,9 milliard d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a conclu en légère progression une séance atone, à l'issue d'une journée sans événement majeur à l'agenda et sans les investisseurs américains, absents pour Thanksgiving, jour férié aux Etats-Unis.

Valeur en vue

Plutôt moins mauvais qu'attendu. C'est de cette façon qu'on pourrait résumer les résultats de Trigano qui a gagné 16% sur la séance. Pourtant, Trigano TRIA.PA a fait état mercredi d'un résultat opérationnel courant en 2025 en baisse de 32,9%, citant une baisse de la production de camping-cars et de caravanes liée à l'ajustement des niveaux de stocks dans les réseaux de distribution. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 335,9 millions d'euros en 2025, contre 500,7 millions il y a un an. Dans un communiqué, le groupe indique qu'il augmentera au cours du premier semestre 2026 "de façon progressive ses productions afin d'être mieux en phase avec le cycle d'activité de ses distributeurs". Ce qui a plu aux investisseurs c'est que Trigano indique entrevoir "une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice" avec "la bonne progression de ses carnets de commandes traduisant le succès des gammes 2026 et à (...) la non récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars". Autre source de satisfaction : le versement d'un dividende brut par action ordinaire de 3,60 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2025 sera proposé lors de l'assemblée générale le 6 janvier 2026, selon le communiqué du groupe.

Vendredi 28 novembre

CAC 40 : -

La séance

La Bourse de Paris affichait une timide hausse alors que la séance américaine sera écourtée ce vendredi au lendemain de la fermeture de Wall Street liée à Thanksgiving.

Le mois de novembre de cette année s'est avéré inhabituellement agité pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la fermeture du gouvernement américain ne s'est achevée qu'après un record de 43 jours.

Valeur en vue

SMCP grimpe de 10,42% à 6,57 euros au lendemain de l'annonce du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Si la participation acquise représente plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc pourrait être tenu de déposer une OPA sur la totalité des actions SMCP. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac dit "accueillir favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, ZoneBourse et AOF