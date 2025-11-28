North Atlantic rachète Esso France, qui devient North Atlantic Energies

Le canadien North Atlantic a annoncé vendredi avoir racheté au géant pétrolier américain ExxonMobil sa participation de près de 83% dans Esso France, renommé North Atlantic Energies, et va lancer une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir le capital restant coté en Bourse.

( AFP / LOU BENOIST )

La participation d'ExxonMobil est rachetée au prix de 26,19 euros par action, soit une enveloppe totale de près de 280 millions d'euros, selon les calculs de l'AFP.

L'offre de rachat du capital restant, à hauteur de 28,93 euros par action, sera déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers après avis d'un expert indépendant sur son "équité", précise North Atlantic dans un communiqué.

Le groupe canadien, via sa filiale française North Atlantic France, rachète également l'entreprise ExxonMobil Chemical France (ECMF), qui produit notamment des lubrifiants, pour un montant non communiqué.

North Atlantic "réaffirme son engagement à long terme en faveur du site de Gravenchon, de ses employés et de l'avenir énergétique et industriel de la France", indique-t-il dans son communiqué.

L'entité nouvelle continuera "à collaborer avec ExxonMobil dans le cadre d'accords d'approvisionnement et de technologie à long terme qui garantissent la continuité opérationnelle tout en favorisant l'innovation et la fiabilité", précise le communiqué.

L'issue de l'opération ne faisait guère de doute puisque les actionnaires d'Esso France, largement dominés par ExxonMobil qui détient précisément 82,98% du capital, avaient donné leur feu vert début novembre au changement d'identité de l'entreprise, lors d'une assemblée générale.

A cette occasion, le PDG d'Esso Charles Amyot avait contesté les récriminations de quelques actionnaires minoritaires qui jugeaient les conditions financières "particulièrement favorables à l'acheteur" North Atlantic, et renvoyé aux conclusions de l'expert indépendant.

ExxonMobil Chemical France (ECMF) est en plus mauvaise santé financière qu'Esso, faisant penser à certains actionnaires d'Esso S.A.F. que ce double achat fait baisser le prix global de la transaction.