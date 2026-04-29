Veralto revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une demande soutenue et à un programme d'optimisation des coûts

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28 avril - Veralto a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026 après avoir annoncé mardi des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une demande soutenue pour ses services de traitement de l'eau et de filtration UV ainsi qu'à un programme d'optimisation des coûts récemment mis en place.

L'indice PMI manufacturier américain de l'Institute for Supply Management a grimpé à 52,7 en mars 2026, contre 47,9 en décembre 2025, indiquant une reprise de l'activité industrielle qui a soutenu la demande pour les offres industrielles et environnementales de la société.

* L'action de Veralto, qui propose notamment des technologies de traitement de l'eau, des instruments de précision et des produits d'emballage, a progressé de près de 8,11 % dans les échanges après la clôture.

* Pour l'ensemble de l'année, Veralto table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 4,20 et 4,28 dollars, contre une prévision antérieure de 4,10 à 4,20 dollars.

* La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, a publié un bénéfice par action ajusté de 1,07 $ au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,01 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

* "À l'avenir, notre bilan reste solide, ce qui nous offre la flexibilité nécessaire pour poursuivre des acquisitions supplémentaires et des rachats d'actions", a déclaré la directrice générale Jennifer L. Honeycutt.

* La société a également lancé un nouveau programme d'optimisation des coûts visant à rationaliser ses processus opérationnels et à améliorer son efficacité opérationnelle.

* Elle prévoit d'engager des dépenses de 85 à 105 millions de dollars et de réaliser des économies annuelles de 65 à 75 millions de dollars d'ici 2028 grâce à ce programme d'optimisation des coûts.

* L'évolution de l'environnement commercial a freiné l'activité des commandes et pesé sur les fabricants tels que Veralto, qui dessert les secteurs de l'industrie, de l'eau, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des biens de consommation courante. Veralto a toutefois enregistré une hausse de 6,7 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

* Le chiffre d'affaires total de Veralto pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 1,42 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,40 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.