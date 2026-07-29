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Verallia: CA -1,4% sur un an, les effets du plan d'optimisation attendus au S2
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 06:54
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Usine Verallia à Châteaubernard

Usine Verallia à Châteaubernard

Verallia a ‌annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse ​de 1,4% sur un an pour le premier semestre, le verrier français citant principalement ​la baisse des prix de vente, mais son ​Ebitda est resté globalement ⁠stable grâce aux premières économies liées ‌aux restructurations industrielles lancées en Europe.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,70 ​milliard d'euros ‌sur les six premiers mois ⁠de 2026, contre 1,72 milliard il y a un an, tandis que l'Ebidta ajusté ⁠a légèrement ‌grimpé à 351,6 millions d'euros, en ⁠hausse d'un peu moins d'un million ‌d'euros sur un an.

"Verallia a ⁠réalisé une performance résiliente dans un ⁠contexte géopolitique ‌et économique difficile (...) Elle intègre également les ​premiers effets positifs ‌des plans d’optimisation de notre empreinte industrielle, qui soutiendront notre ​performance au second semestre dans un contexte toujours incertain", a déclaré ⁠dans un communiqué Patrice Lucas, directeur général.

Le groupe, racheté l'année dernière par la holding brésilienne BWGI, a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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