Veradermics en baisse après le lancement d'une offre publique secondaire

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27 avril - ** Le titre de Veradermics MANE.N , société spécialisée dans le développement de médicaments pour la repousse des cheveux, recule de 3,6% à 96,50 $ en séance prolongée ** MANE lance une offre publique secondaire portant sur 3,35 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés; MANE était entrée en Bourse à New York en février après avoir revu à la hausse son introduction en Bourse à 256,3 millions de dollars

** Parallèlement à cette offre, MANE prévoit de conclure un accord d'achat de titres avec certaines entités affiliées à Suvretta Capital dans le cadre d'un placement privé

** L'action a clôturé en hausse de 47,6% lundi à 100,10 dollars, soit environ six fois son prix d'introduction en Bourse de 17 dollars

** Plus tôt dans la journée de lundi, MANE a annoncé des résultats positifs d'un essai clinique de phase avancée pour son médicament oral expérimental contre l'alopécie androgénétique ** Jefferies, Leerink Partners, Citigroup et Cantor agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre de vente secondaire

** Les quatre sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent une note “acheter” ou supérieure; le cours cible médian est de 85 $ - données compilées par LSEG ** Selon le prospectus, MANE comptera 40,7 millions d'actions en circulation après l'opération