* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* MAUREL ET PROM MAUP.PA et MERSEN CBLP.PA intégreront l'indice SBF 120 à compter du 22 juin prochain, en remplacement d'ELIOR ELIOR.PA et de NEXITY NEXI.PA , a annoncé jeudi soir Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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