information fournie par Reuters • 12/06/2026 à 06:28

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MAUREL ET PROM MAUP.PA et MERSEN CBLP.PA intégreront l'indice SBF 120 à compter du 22 juin prochain, en remplacement d'ELIOR ELIOR.PA et de NEXITY NEXI.PA , a annoncé jeudi soir Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)