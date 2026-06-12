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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 06:28

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MAUREL ET PROM MAUP.PA et MERSEN CBLP.PA intégreront l'indice SBF 120 à compter du 22 juin prochain, en remplacement d'ELIOR ELIOR.PA et de NEXITY NEXI.PA , a annoncé jeudi soir Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42D13E

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELIOR GROUP
1,965 EUR Euronext Paris -0,10%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX -3,08%
MAUREL & PROM
9,310 EUR Euronext Paris +0,92%
MERSEN
42,400 EUR Euronext Paris +2,66%
NEXITY
7,690 EUR Euronext Paris +0,72%
Pétrole Brent
88,47 USD Ice Europ -0,74%
Pétrole WTI
86,03 USD Ice Europ -0,70%
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