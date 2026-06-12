RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 12 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- SpaceX SPCX.O , le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk, a officiellement finalisé le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action.

- Selon un rapport de la Banque mondiale, la guerre au Moyen-Orient ralentit la croissance économique mondiale cette année, qui atteint son rythme le plus faible depuis la pandémie de Covid-19.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il nommerait Jay Clayton, procureur fédéral à Manhattan, au poste de directeur du renseignement national.

- Le service postal américain a proposé une nouvelle règle qui lui permettrait de refuser de distribuer les bulletins de vote par correspondance dans les États qui ne communiquent pas leurs listes électorales au gouvernement fédéral.