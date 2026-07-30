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Veolia remporte un contrat dans l'eau en Colombie
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:18
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Veolia Environnement SA VIE.PA :

* CONTRAT MAJEUR DANS L'EAU EN COLOMBIE POUR MODERNISER LES INFRASTRUCTURES HYDRIQUES DE CÚCUTA

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL MOYEN D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS SUR 20 ANS, REPRÉSENTANT UN CARNET DE COMMANDES ESTIMÉ À 2 MILLIARDS D'EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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