Veolia remporte un contrat dans l'eau en Colombie

Veolia Environnement SA VIE.PA :

* CONTRAT MAJEUR DANS L'EAU EN COLOMBIE POUR MODERNISER LES INFRASTRUCTURES HYDRIQUES DE CÚCUTA

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL MOYEN D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS SUR 20 ANS, REPRÉSENTANT UN CARNET DE COMMANDES ESTIMÉ À 2 MILLIARDS D'EUROS

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(Rédaction de Gdansk)