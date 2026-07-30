Veolia remporte un contrat dans l'eau en Colombie

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
L'activité économique a rebondi en France au deuxième trimestre après un recul en début d'année, avec une croissance de 0,2% tirée par la demande intérieure et les exportations, malgré les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur la consommation d'énergie. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•30.07.2026•10:11•
Le spécialiste français des fromages en portion Bel a enregistré une quasi-stabilité de son bénéfice net au premier semestre, par rapport à la même période en 2025, après l'arrêt de marques locales en France pour se concentrer sur des gammes à forte croissance. ...
Lire la suite
(Zonebourse.com) - URW a réalisé un excellent premier semestre selon Jefferies, avec une croissance de 5,0% de son résultat net à périmètre comparable, une amélioration de 60 points de base du taux d'occupation au deuxième trimestre, une vacance de 4,1%, des marges ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•30.07.2026•09:57•
Schneider Electric continue de surfer sur la vague des centres de données et relève notamment grâce à eux ses objectifs annuels, après un bénéfice net en forte hausse et un chiffre d'affaires "record" au premier semestre, liés à une "forte demande" sur l'ensemble ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer