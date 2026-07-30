Banque: le CCF redevient bénéficiaire après un plan de transformation

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le Crédit commercial de France (CCF), héritier du réseau de banque de détail français de HSBC, est redevenu bénéficiaire au premier semestre 2026 à 62 millions d'euros, après un plan de transformation impliquant le départ de plus de 1.200 salariés.

La banque, détenue par une holding néerlandaise, elle-même contrôlée par des fonds gérés par l'américain Cerberus, avait essuyé une perte de 122 millions d'euros au premier semestre 2025.

De bons résultats qui risquent encore d'alimenter les rumeurs de rachat de CCF qui courent déjà dans la presse.

Le CCF a également enregistré des revenus de 435 millions d'euros, en progression de 7,2%, de janvier à juin, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

"Notre banque est rentable avec un an d’avance sur le plan, marquant l'efficacité de la stratégie mise en oeuvre", a commenté le directeur général, Niccolò Ubertalli, cité dans le communiqué.

Cette performance "est portée par la progression des revenus commerciaux, la dynamique de sa clientèle patrimoniale et la baisse des coûts opérationnels", souligne le CCF dans le communiqué.

La restructuration a notamment consisté en une vague de départs touchant un tiers de ses effectifs, soit 1.250 employés, qui doit se poursuivre en 2026, ainsi que dans "l'intégration progressive de solutions d’intelligence artificielle dans l’automatisation des tâches opérationnelles".

Les coûts opérationnels reculent ainsi de 13,6% sur un an, à 283 millions d'euros.

La banque a également ramené son coefficient d’exploitation, indicateur qui mesure la rentabilité de la banque, à 65% contre 87% en 2025.

Par ailleurs, la production de crédits immobiliers "soutient la dynamique d’acquisition de clients patrimoniaux", atteignant 1,9 milliard d'euros à fin juin 2026, en hausse de 27% sur un an.

En 2024, CCF avait dégagé un bénéfice net de 2,25 milliards d'euros, fruit de la comptabilisation d'un "produit d'acquisition" de près de 2,5 milliards d'euros lié à la cession par HSBC, mais avait essuyé une perte nette de 575 millions d'euros en 2025.