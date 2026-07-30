Ebola: le vaccin "le plus prometteur" selon l'OMS va être développé par un groupe singapourien

Un médecin en combinaison de protection soigne un patient dans la zone rouge du centre de traitement Ebola de Rwampara, dans la province de l'Ituri, le 12 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

Un vaccin contre Ebola, présenté par l'OMS comme "le plus prometteur" contre l'épidémie qui sévit toujours en République démocratique du Congo, va être développé par Hilleman Laboratories, basé à Singapour, a annoncé ce groupe jeudi.

Plus de 1.300 personnes sont décédées dans ce pays africain depuis le début de l'épidémie, causée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni vaccin ou traitement spécifique homologué.

Mais plusieurs experts de la santé et organisations se sont mobilisés pour développer rapidement des vaccins contre cette souche, rare jusqu'alors.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que le "rVSV Bundibugyo", un vaccin à dose unique, est le candidat "le plus prometteur".

Sa plateforme de développement - un terme qui désigne une technologie réutilisable pour développer plusieurs vaccins en adaptant à chaque fois la cible - est la même que celle du vaccin Ervebo homologué contre la souche Zaïre d'Ebola, bien plus répandue que Bundibugyo.

L'entreprise Hilleman Laboratories a annoncé jeudi qu'elle allait faire progresser le développement de ce candidat-vaccin afin qu'il puisse être testé sur des humains dans le cadre d'essais cliniques.

La société singapourienne est une coentreprise entre le géant pharmaceutique américain MSD et l'organisme caritatif britannique Wellcome Trust.

MSD, qui a développé et produit le vaccin Ervebo, "aura un rôle de conseiller technique" et apportera "son expertise sur la plateforme rVSV", précise un communiqué de l'entreprise.

Si les premiers essais s'avèrent concluants et que le vaccin est autorisé, Hilleman Laboratories et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) - qui s'est notamment engagée à financer ce vaccin - espèrent "garantir un approvisionnement rapide et abordable de doses dans les pays touchés par l'épidémie et dans les pays à revenus faibles et intermédiaires".

Alors que le vaccin Ervebo doit être conservé à des températures très basses, les experts espèrent que le nouveau vaccin pourra se conserver pendant plusieurs mois dans des réfrigérateurs classiques, ce qui le rendrait moins coûteux et plus facile à déployer.

En mai, l'OMS avait estimé qu'il faudrait probablement sept à neuf mois avant des tests sur des humains.

La semaine dernière, un premier volontaire a reçu la première dose d'un autre vaccin contre Bundibugyo, développé par l'université d'Oxford, qui utilise la même technologie que le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca.