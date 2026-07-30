Veolia relève légèrement l'un de ses objectifs au terme du premier semestre

Veolia a enregistré une croissance solide au premier semestre 2026 malgré un environnement économique et géopolitique incertain. Porté par ses activités Eau et Energie et par l'acquisition de Clean Earth, le groupe a relevé l'un de ses objectifs annuels.

Veolia Environnement a publié des résultats semestriels en progression, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique jugé volatil par le management.

Le chiffre d'affaires atteint 22,193 milliards d'euros, en hausse de 0,8% à périmètre et taux de change constants, et de 1,5% hors effet des prix de l'énergie. L'EBITDA progresse de 5% à 3,552 milliards d'euros, avec une marge en amélioration de 70 points de base, à 16%. L'EBIT courant s'établit à 1,956 milliard d'euros, en hausse de 6,4% à périmètre et taux de change constants. Le résultat net courant part du groupe atteint 837 millions d'euros, en progression de 10,4% à taux de change constants.

En juin 2026, Veolia a finalisé l'acquisition de Clean Earth, une opération de 3 milliards de dollars qui double son activité de traitement des déchets dangereux aux Etats-Unis. Cette acquisition apporte 2 600 collaborateurs et devrait générer 120 millions de dollars de synergies d'ici la quatrième année. Le groupe a également renforcé son portefeuille avec le rachat d'Enviropacific en Australie et poursuit son programme de cessions, qui doit dépasser 2 milliards d'euros d'ici mi-2028.

Sur le plan opérationnel, la croissance organique est tirée par les activités Eau ( 1,6%) et Energie ( 2,7%), tandis que les Déchets restent quasiment stables ( 0,2%). La progression est particulièrement marquée dans les Amériques, en Asie-Pacifique et en Afrique-Moyen-Orient ( 3,9%), ainsi qu'en Europe ( 1,1%).

Un objectif est légèrement relevé

Fort de cette dynamique, Veolia relève un de ses objectifs pour 2026. Le groupe vise toujours une croissance organique de l'EBITDA comprise entre 5% et 6%, ainsi qu'une hausse du résultat net courant part du groupe d'au moins 8% à taux de change constants (mais en intégrant l'effet de Clean Earth, alors que la prévision initiale l'excluait). Le ratio dette nette/EBITDA est attendu à un niveau égal ou légèrement supérieur à 3x. Veolia confirme par ailleurs la trajectoire de son plan stratégique GreenUp, centré sur la décarbonation et la préservation des ressources.