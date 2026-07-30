Deuxième trimestre record pour la Société Générale

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La Société Générale a publié jeudi un bénéfice net de 1,79 milliard d'euros au deuxième trimestre, du jamais-vu pour la banque, porté par la bonne santé des activités dédiées aux grandes entreprises et le retour en grâce de sa banque de détail en France.

"Les résultats que nous publions ce jour illustrent à nouveau la solidité et la forte progression de notre performance financière, fruit de l'exécution rigoureuse de notre plan stratégique", a salué dans un communiqué le directeur général du groupe Slawomir Krupa.

Le bénéfice net est en hausse spectaculaire de 23,2% sur un an. La Société Générale signe également un bénéfice record à l'échelle du semestre, à près de 3,5 milliards d'euros.

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour l'industrie, a progressé de 4,5% sur un an, à 7,1 milliards d'euros au deuxième trimestre. Il est proche de celui réalisé au premier trimestre.

Ce sont les activités de détail en France qui connaissent la meilleure progression entre avril et juin, avec une amélioration nette de la marge réalisée sur les crédits et du niveau de commissions.

Même si les sommes provisionnées pour d'éventuels crédits impayés augmentent, la baisse des frais de gestion, aidée par les vagues de départs de salariés, permet au bénéfice net de cette entité de décoller de 38%, à 674 millions d'euros.

Le groupe fait état du développement toujours important de la banque en ligne maison, BoursoBank, qui comptait à fin juin 9,1 millions de clients.

La banque de financement et d'investissement (BFI), dédiée principalement aux grandes entreprises, reste le premier moteur financier du groupe, avec un bénéfice net de 867 millions d'euros, en hausse de 15,6%.

Les activités liées au trading d'actions et au conseil, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des matières premières, ont particulièrement bien fonctionné au cours du deuxième trimestre, souligne la banque.

Le troisième pilier, regroupant les banques de détail et les services financiers à l'international ou encore les activités de financement automobile, marque en revanche le pas, avec un bénéfice net en recul de 10,8%, à 360 millions d'euros.

Fort de ces bons résultats, la banque a décidé de gâter encore plus ses actionnaires en annonçant un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, lancé "au plus tôt" le 3 août.

Le groupe bancaire publiera sa nouvelle feuille de route stratégique le 21 septembre prochain.